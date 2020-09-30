Новый скандал в порту «Пивденный»: глава администрации Широков блокирует работу крупной агентской компании

Администрация морского порта "Пивденный" и ее начальник Максим Широков препятствуют работе крупной агентской компании, давит на грузовладельца, срывая судозаход судна на Одесский припортовый завод под погрузку карбамида. Об этом 30 сентября сообщают активисты движения "Стоп коррупция в портах Украины" на своей странице в Facebook.

По информации активистов, ночью 1 октября к причалу №2 Одесского припортового завода под погрузку карбамидом должно подойти судно "EFFY N", которое агентирует одна из крупнейших агентских и экспедиторских компаний "СМТ Южный". Все необходимые документы на вход судна в порт оформлены своевременно и согласно обязательным постановлениям порта "Пивденный".

"Что происходит дальше? Судно не включают в сменно-суточный план порта, который составляет главный диспетчер Южненского филиала АМПУ Виталий Жошко. Внезапно ОПЗ получает от диспетчерской уведомление, что график прихода судна "неизвестен", … а свободный причал №2 ОПЗ почему-то не хочет принимать судно. Грузополучателю звонят какие-то люди и намекают, что будет разумно сменить агента на компанию СТС-Шиппинг, чтобы все было хорошо. А знаете, с кем связана СТС-Шиппинг? Говорят, с тем самым Виктором Баранским",– пишут активисты. Они также объясняют, что главный диспетчер Южненского филиала АМПУ находится в прямом подчинении начальника филиала Максима Широкова, и без указания начальника администрации не может принять единоличное решение о "занятости причала" или изменить сменно-суточный план.

Также активисты напоминают о том, что подобная коррупционная схема по давлению на грузовладельцев, выдавливанию "неудобных" агентских и буксирных компаний в пользу компаний, приближенных к руководству порта, существовала несколько лет назад в Одесском морском порту. Именно это в свое время стало причиной увольнения действующего на тот момент начальника Администрации порта.

В связи с этим активисты обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, и.о. главы Администрации морских портов Украины Александру Голодницкому, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой обратить внимание на ситуацию в крупнейшем морском порту страны и предоставить оценку правомерности действий начальника Южненского филиала АМПУ Максима Широкова.

Напомним, за последнее время это не первый коррупционный скандал, в котором фигурирует начальник администрации порта "Пивденный" Максим Широков. Ранее местные жители неоднократно протестовали и обращались к и.о. главы АМПУ Александру Голодницкому относительно регулярного нарушения правил безопасности в "Пивденном" и бездействия главы филиала. Активисты выражали обеспокоенность как по поводу неисправных буксиров, которые могли стать причиной крупной аварии в порту, так и относительно 10 тысяч тонн аммиачной селитры, которая донедавна хранилась в "Пивденном" с грубым нарушением техники безопасности. Журналисты также обвиняли Широкова в лоббировании интересов частной буксирной компании ООО "Аксон Шиппинг", буксир которой на прошлой неделе врезался в танкер Gaz Serenity с 15 тыс тонн аммиака на борту, едва не спровоцировав крупную аварию.





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