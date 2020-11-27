kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

17038.91

ETH/USD

514.93

LTC/USD

69.58

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Одесский завод будет производить медицинский кислород
commentss НОВОСТИ Все новости

Одесский завод будет производить медицинский кислород

В Украине медицинским кислородом обеспечено около 40% больничных коек

сегодня, 15:25
Автор:

Кириєнко Анна

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода.

Одесский завод будет производить медицинский кислород

Фото: kislorod

За право создавать лекарственный препарат, предприятие боролось около двух месяцев.

Припортовый завод, по инициативе Одесской областной государственной администрации, решил создавать медицинский кислород для удовлетворения потребностей больниц как в Одессе, так и в Украине.

Право создавать лекарственное средство заводу предоставила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Одесский припортовый завод — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине.

Напомним, что Министерство здравоохранения в начале ноября сообщало, что медицинским кислородом обеспечено около 40% больничных коек в Украине.

Крупнейшими производителями отечественного кислорода является "Криогенсервис", "Львивкисень" и "Львовский химический завод".

Производством медицинского кислорода в Украине занимается всего 16 предприятий.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, как работают вакцины против COVID-19 от различных производителей.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/health/country/medicina-odesi-odeskiy-priportoviy-zavod-viroblyatime-medichniy-kisen-novini-odesi-11235674.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ