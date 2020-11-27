Одесский завод будет производить медицинский кислород

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода.

Фото: kislorod

За право создавать лекарственный препарат, предприятие боролось около двух месяцев.

Припортовый завод, по инициативе Одесской областной государственной администрации, решил создавать медицинский кислород для удовлетворения потребностей больниц как в Одессе, так и в Украине.

Право создавать лекарственное средство заводу предоставила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Одесский припортовый завод — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине.

Напомним, что Министерство здравоохранения в начале ноября сообщало, что медицинским кислородом обеспечено около 40% больничных коек в Украине.

Крупнейшими производителями отечественного кислорода является "Криогенсервис", "Львивкисень" и "Львовский химический завод".

Производством медицинского кислорода в Украине занимается всего 16 предприятий.

Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, как работают вакцины против COVID-19 от различных производителей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!