Одесский завод будет производить медицинский кислород

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Кириєнко Анна
Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода.
Фото: kislorod
За право создавать лекарственный препарат, предприятие боролось около двух месяцев.
Припортовый завод, по инициативе Одесской областной государственной администрации, решил создавать медицинский кислород для удовлетворения потребностей больниц как в Одессе, так и в Украине.
Право создавать лекарственное средство заводу предоставила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Одесский припортовый завод — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине.
Напомним, что Министерство здравоохранения в начале ноября сообщало, что медицинским кислородом обеспечено около 40% больничных коек в Украине.
Крупнейшими производителями отечественного кислорода является "Криогенсервис", "Львивкисень" и "Львовский химический завод".
Производством медицинского кислорода в Украине занимается всего 16 предприятий.
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