"Охота" ФГВФЛ на иностранные активы: как решится судьба банков-банкротов

Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктор Новиков на итоговой конференции фонда сообщил, что ФГВФЛ собрался арестовать иностранные активы владельцев четырех крупных банков-банкротов. Речь о зарубежных активах владельцев выведенных с рынка банков — Дельта Банк, Финансы и кредит, Имэксбанк и Национальный кредит. Эксперты для "Комментариев" оценили плюсы и минусы этого решения, а также вероятность его реализации.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Вряд ли потуги ФГВФЛ к чему-то приведут"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний признался, что ситуация с "охотой" ФГВФЛ на иностранные активы владельцев четырех крупных банков-банкротов напоминает ему старый юридический анекдот.

"Суть в том, что молодой стажер-юрист приходит в крупную фирму и заявляет: "Вы все идиоты! Десять лет ходили по одному делу в суды, а я взял — и выиграл!". А ему отвечают: "Это ты идиот! Это дело кормило нас десять лет. Теперь нужно искать новых клиентов". Вот и у нас вокруг обанкротившихся банков, вокруг их активов, вокруг выплат идет постоянная возня. Сейчас пойдут тендеры по закупке юридических услуг для возмещения в иностранных юрисдикциях ущерба, нанесенного связанными лицами указанным банкам… Потратят кучу государственных средств. С весьма туманными перспективами", – прогнозирует Тарас Загородний.

Он считает, что вряд ли потуги ФГВФЛ к чему-то приведут.

"Люди, которые занимались выводом активов, не дураки. К тому же, получили много времени для того, что всё перепрятать, перепродать. Чтобы найти концы, понадобятся годы, — уверен эксперт. — И то при условии, что кто-то будет очень хотеть что-то найти. А лично я в это не верю".

Тарас Загородний отмечает, что к самому ФГВФЛ есть немало вопросов. По какой цене продавались активы? Кому? Почему именно так? Что были за финансовые обязательства?

"Они не знают, что делать. Выплаты проводить надо, а – не из чего. Вот и выдумывают разные легенды в стиле – искать золото Полуботка (существует легенда о большом количестве золота, которое наказной гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в 1723 году – ред.) или иностранные активы банков-банкротов. Мне кажется, лучше бы у нас занялись ревизией деятельности ФГВФЛ. Думаю, там можно найти много интересного, включая продажу тех или иных активов по заниженным ценам", — подчеркивает Тарас Загородний.

"Судебная тяжба может затянуться на несколько лет"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов отмечает: "Без согласия иностранных юридических органов арест средств был невозможен. Как заявил Виктор Новиков, их согласие было получено. И в 2021 году последует ряд арестов активов владельцев обанкротившихся банков, среди которых Николай Лагун (Дельта Банк), Константин Жеваго (Финансы и Кредит), Леонид Климов (ИмэксБанк). Решение ожидаемое, учитывая повышенный контроль иностранных финансовых институций за средствами "сомнительного" происхождения (о чем свидетельствуют доказательства украинской стороны)".

Эксперт считает, что аресту в 2021 году помешать смогут только встречные иски бывших владельцев об их невиновности. Но это, по мнению Адриана Пантюхова, не убережет активы от ареста, ведь они будут заморожены на время проведения судебных заседаний.

"Однако, дальнейшая судьба арестованных активов туманна. Судебная тяжба может затянуться на несколько лет, — подчеркивает эксперт. – В отличие от украинских активов Константина Жеваго, переданных на прошлой неделе АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), решение по аресту иностранных активов не означает передачу средств с их продажи непосредственным пострадавшим (ФГВФЛ) в Украине".

Также Адриан Пантюхов обращает внимание на расплывчатое заявление ФГВФЛ о планирующихся исках к 19 банкам, которые, вероятно, растянутся на годы вперед.

"Позитивные стороны успешного ареста и дальнейшей компенсации средств очевидны – минимизации финансового урона, нанесенного украинским институциям, в частности НБУ и ФГВЛ, которым только владельцы Дельта Банка и Финансы и Кредит "должны" 11,5 и 16,8 млрд грн. соответственно. Однако, процесс, несомненно, затянется в лучшем случае до конца 2021 года", – прогнозирует эксперт.

Как сообщалось, "Комментарии" объявили новый опрос: украинцы выяснят, какой банк самый клиентоориентированный в Украине. Голосование уже стартовало!

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