logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес новости компаний Ощадбанк послабляет ограничения: сколько денег можно снять за один день
commentss НОВОСТИ Все новости

Ощадбанк послабляет ограничения: сколько денег можно снять за один день

Все что необходимо сделать – прийти на кассу, платежные терминалы которой обслуживает Ощадбанк, и уведомить работника о необходимости снятия наличных с карты.

сегодня, 19:09
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Ощадбанк увеличивает лимит на снятие наличных с карт Visa и MasterCard на кассе в торговых предприятиях до 6000 грн. Об этом заявил заместитель главы правления Антон Тютюн на своей странице в "Фейсбук". 

Ощадбанк послабляет ограничения: сколько денег можно снять за один день

Ощадбанк - фото из отикрытых источников

"Это важно, чтобы каждый Клиент смог получить деньги без посещения банка и ограничить свое передвижение в это непростое время. Все что необходимо сделать – прийти на кассу, платежные терминалы которой обслуживает Сбербанк, и уведомить работника о необходимости снятия наличных с карты". -  написал Тютюн.

Услуга доступна в торговых сетях, которые предоставляют этот сервис. Эту информацию следует уточнять на кассе.

Напоминаем, Ощадбанк работает!

"Везде, где разрешает ситуация, отделения открыты и банкоматы оперативно подкрепляются наличными. Бесперебойно предоставляются банковские услуги через дистанционные каналы Ощадбанка. Работает эквайринговая сеть. Безналичные расчеты картами Ощадбанка производятся без ограничений. Берегите себя и своих близких", -  добавил Тютюн.

Напомним, в соцсетях пользователи начали жаловаться на работу приложений "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Мы также проверили и убедились, что приложения не работают корректно – невозможно войти в свой профиль, узнать данные со счетов. В "ПриватБанке" уже попросили украинцев не волноваться и подтвердили факт кибератаки. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского правительства "Spravdi". Стало известно, что по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения "Ощад 24/7". Служба поддержки "Ощадбанка" в Twitter сообщила, что специалисты уже работают над решением проблемы. С чем связан сбой и сроки полного устранения проблем не уточняются. Также кибератаке подверглось приложение "ПриватБанка". Атакованы сайты ВСУ и Минобороны.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!