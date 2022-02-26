Ощадбанк послабляет ограничения: сколько денег можно снять за один день

Ощадбанк увеличивает лимит на снятие наличных с карт Visa и MasterCard на кассе в торговых предприятиях до 6000 грн. Об этом заявил заместитель главы правления Антон Тютюн на своей странице в "Фейсбук".

Ощадбанк - фото из отикрытых источников

"Это важно, чтобы каждый Клиент смог получить деньги без посещения банка и ограничить свое передвижение в это непростое время. Все что необходимо сделать – прийти на кассу, платежные терминалы которой обслуживает Сбербанк, и уведомить работника о необходимости снятия наличных с карты". - написал Тютюн.

Услуга доступна в торговых сетях, которые предоставляют этот сервис. Эту информацию следует уточнять на кассе.

Напоминаем, Ощадбанк работает!



"Везде, где разрешает ситуация, отделения открыты и банкоматы оперативно подкрепляются наличными. Бесперебойно предоставляются банковские услуги через дистанционные каналы Ощадбанка. Работает эквайринговая сеть. Безналичные расчеты картами Ощадбанка производятся без ограничений. Берегите себя и своих близких", - добавил Тютюн.

Напомним, в соцсетях пользователи начали жаловаться на работу приложений "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Мы также проверили и убедились, что приложения не работают корректно – невозможно войти в свой профиль, узнать данные со счетов. В "ПриватБанке" уже попросили украинцев не волноваться и подтвердили факт кибератаки. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского правительства "Spravdi". Стало известно, что по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения "Ощад 24/7". Служба поддержки "Ощадбанка" в Twitter сообщила, что специалисты уже работают над решением проблемы. С чем связан сбой и сроки полного устранения проблем не уточняются. Также кибератаке подверглось приложение "ПриватБанка". Атакованы сайты ВСУ и Минобороны.

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