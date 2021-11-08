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Популярное издание Kyiv Post меняет формат - Аднан Киван

Kyiv Post временно приостановит свою работу

сегодня, 18:56
Автор:

Станислав Молчанов
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Популярное в Украине англоязычное издание Kyiv Post меняет формат и планирует стать мультимедийным. Процесс перезагрузки издания займет около месяца. Об этом сообщает  РБК-Украина, ссылаясь на слова владельца издания, бизнесмена Аднана Кивана.

Популярное издание Kyiv Post меняет формат - Аднан Киван

Аднан Киван. Фото: РБК-Украина

По его словам, на это время Kyiv Post временно приостановит свою работу. Для Украины стратегически важно развивать медиа нового формата.

Для этого Kyiv Post усилят команду лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видео контентом. Kyiv Post станет больше и лучше", — Аднан Киван.

Для справки: Kyiv Post — еженедельная англоязычная газета, издаваемая в Киеве. Первая и наиболее популярная англоязычная газета Украины.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/adnan-kivan-perezagruzki-kyiv-post-stanet-1636381925.html
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