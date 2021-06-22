Председателю наблюдательного совета «Нафтогаза» могут выразить недоверие

Издание Kyiv Post в последнем еженедельном Бюллетени корпоративного управления, который делает Андрей Бойцун, один из ключевых авторов Украинская корпоративной реформы, описывает кейс "Нафтогаза", пишет Mind.

Клер Споттисвуд - фото из открытых источников

В частности, речь идет о том, что по заявлению председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд, наблюдательный совет компании инициирует отстранение Юрия Витренко с должности по приказу НАПК.

В своем письме Споттисвуд сказала, что решение "Нафтогаза" об обжаловании приказа НАПК было инициировано лично Витренко, без консультации с руководством или наблюдательным советом.

Она добавила, что сразу обсудила ситуацию с правительством как акционером "Нафтогаза" в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи.

По словам Споттисвуд, премьер-министр пообещал принять окончательное решение в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня 2021 года. Она добавила, что Витренко отказался добровольно приостановить свои полномочия на этот период. Споттисвуд созвала внеочередное собрание наблюдательного совета компании, чтобы обсудить его отстранения.

При этом Витренко подчеркнул, что наблюдательный совет не обсуждал с ним информацию о приказе НАПК.

Автор материала отмечает, что на основании вышеупомянутого неясно, является ли заявление Споттисвуд ее собственной или позицией наблюдательного совета "Нафтогаза". Нет никаких доказательств того, что другие члены наблюдательного совета подписываются под этим заявлением или выступают против нее. Кроме того, больше никаких новостей о внеочередном заседании наблюдательного совета, которое вспоминала Споттисвуд, или о каких-либо решения наблюдательного совета не поступало.

Кроме того, в материале указывается, что заявление Споттисвуд противоречит официальной позиции компании, опубликованной на сайте "Нафтогаза". Согласно Кодексу этики "Нафтогаза", должностные лица компании "должны избегать любых заявлений и выражения своего мнения, которые могло бы быть истолкованы как официальная позиция компании и повлиять на ее репутацию". Кодекс этики контролируется наблюдательным советом "Нафтогаза". Если заявление Споттисвуд не является заявлением наблюдательного совета или противоречит официальной позиции компании, то комитет по этике совета директоров должен принять меры для оценки такого поведения.

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