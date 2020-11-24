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Представители ГМК вошли в топ-25 лучших менеджеров страны

Лидерами рейтинга топ-менеджеров стали управленцы Юрий Рыженков и Фади Храйбе

сегодня, 15:39
Автор:

Станислав Молчанов

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков и генеральный директор компании "Интерпайп" Фади Храйбе вошли в первую десятку рейтинга лучших управленцев 2020 года по версии журнала Delo.ua

Представители ГМК вошли в топ-25 лучших менеджеров страны

Юрий Рыженков, который возглавляет группу "Метинвест" с 2013 года, занял вторую позицию в Топ-25 лучших топ-менеджеров страны по итогам года.

Издание подчеркивает, что команда Юрия Рыженкова оперативно разработала программу оптимизации затрат и внедрила ряд мер по профилактике распространения коронавируса. Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом.

"Ключевым приоритетом для компании остается экология. За последние 10 лет группа инвестировала $344 млн в экопроекты, благодаря чему с 2012 года количество выбросов снизилось на треть, — отметили эксперты. — Отдельное внимание уделяется безопасности сотрудников. В 2020 году компания стала лауреатом конкурса IIRSM Risk Excellence Awards 2020, который определяет лучшие мировые компании в области охраны труда и промышленной безопасности".

Фади Храйбе возглавляет "Интерпайп" с 2016 года. Эксперты отметили создание под его руководством совместного предприятия с мировым лидером в производстве премиальных трубных продуктов, французской Vallourec. Кроме того, Храйбе обеспечил реструктуризацию долга "Интерпайпа" и диверсификацию рынков сбыта. Также издание отмечает, что в 2020 году компания одержала ряд весомых побед в ближневосточном регионе.

Справка. В лонг-лист вошли 160 руководителей крупных компаний Украины. Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%).

Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление, эмоциональный интеллект, внедрение инноваций, стратегическое мышление, антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности.


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Источник: http://uaprom.info/news/177164-desyatku-luchshih-top-menedzherov-ukrainy-voshli-dva-predstavitelya-gmk.html
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