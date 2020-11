Пять фактов о Coca-Cola, которых вы не знали

Coca-Cola — это не только супер популярный бренд, напитки которого являются самыми продаваемыми в мире. Существует несколько интересных фактов о компании, которые мало кто знает, передает американское издание Eat This, Not That.

Coca-Cola изобрела упаковку напитков из шести штук

Привычный нам пак бутылок чаще всего ассоциируется с водой или пивом, хотя изначально это был способ переноски нескольких бутылок колы, изобретенный в 1923 году.

Компания несет ответственность за образ Санты

За Санту, каким мы его знаем, пухленьким, бородатым пожилым мужчиной в красном костюме, стоит поблагодарить Coca-Cola. В 1931 году компания наняла Хэддона Сандблома, чтобы он нарисовал изображения Санты, держащего бутылки из-под напитка.

Coca-Cola была первым продуктом, изображенным на обложке журнала Time

В 1950 году Time представил иллюстрацию на обложке, на которой Земля пила из бутылки кока-колу. Изображение показывало, насколько популярным стал напиток во всем мире.

Рецепт напитка находится в хранилище

Вы не можете увидеть сам рецепт, но можете увидеть, где он хранится. В музее World of Coca-Cola в Атланте расположена выставка The Vault of the Secret Formula, где хранится рецепт. Компания в прямом смысле держит рецепт под замком.

Сотрудник Coca-Cola однажды получил тюремный срок за попытку продать секреты Pepsi

В 2007 году бывший секретарь Coca-Cola был приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку продать секреты компании конкурирующему производителю газировки.

