kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

17739.64

ETH/USD

477.50

LTC/USD

74.02

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Пять фактов о Coca-Cola, которых вы не знали
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять фактов о Coca-Cola, которых вы не знали

Где хранится рецепт напитка, а также тюремное наказание за попытку его рассекретить - и это еще не все

сегодня, 19:42
Автор:

Елизавета Черных

Coca-Cola — это не только супер популярный бренд, напитки которого являются самыми продаваемыми в мире. Существует несколько интересных фактов о компании, которые мало кто знает, передает американское издание Eat This, Not That. 

Пять фактов о Coca-Cola, которых вы не знали

ФОТО: Из открытых источников

Coca-Cola изобрела упаковку напитков из шести штук 

Привычный нам пак бутылок чаще всего ассоциируется с водой или пивом, хотя изначально это был способ переноски нескольких бутылок колы, изобретенный в 1923 году. 

Компания несет ответственность за образ Санты

За Санту, каким мы его знаем, пухленьким, бородатым пожилым мужчиной в красном костюме, стоит поблагодарить Coca-Cola. В 1931 году компания наняла Хэддона Сандблома, чтобы он нарисовал изображения Санты, держащего бутылки из-под напитка. 

Coca-Cola была первым продуктом, изображенным на обложке журнала Time

В 1950 году Time представил иллюстрацию на обложке, на которой Земля пила из бутылки кока-колу. Изображение показывало, насколько популярным стал напиток во всем мире.

Рецепт напитка находится в хранилище

Вы не можете увидеть сам рецепт, но можете увидеть, где он хранится. В музее World of Coca-Cola в Атланте расположена выставка The Vault of the Secret Formula, где хранится рецепт. Компания в прямом смысле держит рецепт под замком. 

Сотрудник Coca-Cola однажды получил тюремный срок за попытку продать секреты Pepsi

В 2007 году бывший секретарь Coca-Cola был приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку продать секреты компании конкурирующему производителю газировки. 

Как сообщали "Комментарии" ранее,  Coca-Cola представила новую рождественскую рекламу.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ