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Rihanna закрывает свой бренд Fenty - причины

Бренд успел стать любимым для многих представителей "золотой молодежи"

сегодня, 11:20
Автор:

Кириєнко Анна

Рианна сообщила, что ее бренд Fenty закрывается до лучших времен. Такое решение принял французский производитель предметов роскоши LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), который изготовлял продукцию бренда.

Rihanna закрывает свой бренд Fenty - причины

Бренд Fenty прекращает свою работу - причины. Фото: deluxe-brand.ru

Fenty просуществовал менее двух лет, однако уже успел стать одним из самых любимых брендов среди "золотой молодежи".

Сообщается, что модный проект от Рианны не выдержал кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Во-первых, певица часто не могла добраться до главного офиса и фабрики, где производилась продукция, поскольку локации расположены за тысячи километров друг от друга. Соответственно, авиасообщение было приостановлено.

Во-вторых, в последнее время бренд не приносил ожидаемой прибыли, поэтому выгоднее было его закрыть.

В своих соцсетях Рианна прокомментировала закрытие тремя словами "Умер от ковида".

Однако, другие проекты певицы — Fenty Beauty и Fenty Skin, Savage X Fenty остаются на плаву.

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Источник: https://www.instagram.com/badgalriri/
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