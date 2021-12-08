Родители смогут устанавливать временные ограничения детям в Instagram

Соцсеть Instagram позволит родителям устанавливать временные ограничения для детей и регулировать, сколько времени они проводят в соцсети. Обновление называется “Take a Break” и работает как напоминание. Это поможет повысить стандарты защиты подростков и поддержки родителей в Интернете. Об этом сообщает глава компании Instagram Адам Моссери в официальном блоге компании.

Соцсеть - фото из открытых источников

Родителям также будет доступно образовательное пространство, чтобы помочь им больше приобщиться к деятельности детей и подростков в Instagram. Новые функции будут доступны для подростков. Дети смогут сообщать родителям о страницах, на которые они пожаловались, и отслеживать свою активность в Instagram и самостоятельно ее настраивать. Также социальная сеть планирует отслеживать сообщения, хэштеги, профили в рекомендациях подростков. В случае если ребенок долго задерживается на одной тематике, Instagram будет предлагать ему просмотреть что-то другое.

"Первые результаты теста показывают, что как только подростки устанавливают напоминания, более 90% из них продолжают их использование", — отмечает Адам Моссери.

Напомним, в течение прошлого года Instagram разместил всплывающее окно в соцсети, поощряющее пользователей "попробовать новую учетную запись". В сообщении говорится, что это поможет людям "идти в ногу с меньшей группой друзей" и легче исследовать их интересы. Об этом сообщает Fox News. Всплывающее окно демонстрируется для пользователей одной учетной записи, когда они долго нажимают значок профиля внизу канала или касаются имени пользователя своего профиля.

Оттуда несколькими нажатиями они могут создать вторую учетную запись, не выходя из существующей. Пользователи имеют выбор, связывать ли учетные записи — рассматривая вторую учетную запись как расширение своей первой — или как отдельную учетную запись с собственным логином. Об этом сообщила Кристин Пай, пресс-секретарь Instagram. Если два аккаунта не связаны, пользователь может удалить один без влияния на другой.













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