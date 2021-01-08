Сделка века: Louis Vuitton приобрел известную ювелирную компанию за $ 16 млрд

Всемирно известный холдинг LVMH сообщил о покупке популярной ювелирной компании Tiffany & Co. Об этом сообщили на официальном сайте Louis Vuitton.

Бренд Louis Vuitton приобрел Tiffany за $ 16 млрд. Фото: ldaily.ua

Холдингу пришлось отдать 15,8 миллиарда долларов за Tiffany & Co. В приобретенной компании уже назначили новое руководство.

Новым директором Tiffany станет вице-президент Louis Vuitton Энтони Ледра. Должность вице-президента приобретенной компании займут сын главы LVMH Бернар Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA — Александр Арно.

Новым председателем Совета директоров ювелирной компании стал Майкл Бурк. В компании Louis Vuitton он занимал должность исполнительного директора.

Бернар Арно уже успел поздравить компанию Tiffany и ее коллектив с новыми изменениями.

Новоизбранный вице-президент уверен, что отныне сотрудничество двух легендарных брендов принесет человечеству массу инноваций на изысканную продукцию.

Ранее руководство холдинга заявило, что приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном бизнесе и увеличит ее присутствие в США.

Мировые эксперты считают, что покупка Tiffany — это крупнейшая сделка на рынке люкса.

Компании договорились о сделке еще в ноябре 2020 года.

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