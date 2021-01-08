Сделка века: Louis Vuitton приобрел известную ювелирную компанию за $ 16 млрд

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Кириєнко Анна
Всемирно известный холдинг LVMH сообщил о покупке популярной ювелирной компании Tiffany & Co. Об этом сообщили на официальном сайте Louis Vuitton.
Бренд Louis Vuitton приобрел Tiffany за $ 16 млрд. Фото: ldaily.ua
Холдингу пришлось отдать 15,8 миллиарда долларов за Tiffany & Co. В приобретенной компании уже назначили новое руководство.
Новым директором Tiffany станет вице-президент Louis Vuitton Энтони Ледра. Должность вице-президента приобретенной компании займут сын главы LVMH Бернар Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA — Александр Арно.
Новым председателем Совета директоров ювелирной компании стал Майкл Бурк. В компании Louis Vuitton он занимал должность исполнительного директора.
Бернар Арно уже успел поздравить компанию Tiffany и ее коллектив с новыми изменениями.
Новоизбранный вице-президент уверен, что отныне сотрудничество двух легендарных брендов принесет человечеству массу инноваций на изысканную продукцию.
Ранее руководство холдинга заявило, что приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном бизнесе и увеличит ее присутствие в США.
Мировые эксперты считают, что покупка Tiffany — это крупнейшая сделка на рынке люкса.
Компании договорились о сделке еще в ноябре 2020 года.
Напомним, что ранее главный экономист ресурса для инвесторов Rosenberg Research Дэвид Розенберг рассказал, чего ждать от виртуальной валюты Bitcoin. По словам эксперта, биткоины — это "большие пузырьки", которые пока только созревают и не намерены лопнуть.
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