Сергей Карташов: "Поиск стартапа для инвестирования в IT подобен труду золотоискателей"

Компании по управлению IT-активами помогают инвесторам грамотно распорядиться своим капиталом и выбрать действительно перспективные проекты в условиях переполненного рынка стартапов. О нюансах этой работы рассказал CEO кипрской компании Generation Partners Сергей Карташов.

Connecting people

Три основных направления деятельности компаний по управлению активами – анализ рынка, снижение финансовых рисков путём диверсификации инвестиций и изучение компаний на предмет перспектив дальнейших перспектив. Эксперты изучают юридическую безопасность компаний, компетентность её сотрудников и коммерческие способности менеджмента.

"Разработчики – это технари, но во многом они ведут себя как творческие личности. Зачастую они могут создать гениальные продукты, но в то же время не способны грамотно представить их на рынке. Даже самый потенциально успешный продукт может потеряться среди огромного количества других предложений из-за недоработки в направлениях маркетинга и менеджмента. Наша задача – подобно золотоискателям – отыскать самородки и передать их инвесторам. При этом, всегда остаётся риск. Очень важно его диверсифицировать, вкладываясь в разные проекты", – отмечает Сергей Карташов.

Поиски уникальности

Самая интересная часть работы аналитиков – поиск самобытного качественного и перспективного проекта среди тысяч стартапов. По статистике, лишь малый процент из них окупается. Ещё меньше стартапов вырастает в стабильные компании.

"При анализе стартапов для инвестирования в первую очередь оцениваются такие критерии, как страна его размещения, возраст и опыт компании, сумма доходов за последний год, наличие инвестиций от других вкладчиков. Предпочтительно выбирать компании, разработавшие уникальный инновационный продукт, способный решить актуальную проблему. Это практически устраняет риск конкуренции и увеличивает стоимость как товара, так и компании в целом", – рассказывает Сергей Карташов.

Кипр – колыбель IT-стартапов

Ещё одно направление деятельности – советы по выбору страны для релокации IT-компаний. На сегодняшний день существуют десятки государств с более-менее благоприятным климатом для ведения такого бизнеса. Одним из самых популярных направлений для компаний из постсоветских стран является Кипр. Он отвечает всем основным критериям комфортности для IT-предпринимательства. Здесь действует льготный налоговый режим "IP-box" – под госпошлину попадает только часть доходов от создания или усовершенствования продуктов интеллектуальной собственности. Помимо этого, Кипр подписал договор об отсутствии двойного налогообложения с целым рядом стран. Отдельно стоит упомянуть сильное законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

"Как приятный бонус релокейта на Кипр отмечу относительно недорогой, но при этом приятный сервис. Уровень жизни на острове имеет идеальное соотношение цены и качества. Кроме того, здесь зародилось крупное IT-комьюнити, которое помогает индустрии развиваться и совершенствоваться" , – подчеркнул Сергей Карташов.

Помимо Кипра в качестве стран для релокейта часто рассматривают Мальту, Польшу, Эстонию, Литву, Германию и, конечно, США. Во всех перечисленных локациях, по словам Карташова, на разных уровнях созданы условия для комфортной работы IT.

СПРАВКА. Сергей Карташов имеет несколько высших образований. В 2005 он окончил университет Мальты с дипломом бакалавра по специальности "Наука и вычислительная техника". После прошёл обучение в Бизнес-школе Риги. Имеет степень Master in Business Administration (Full time MBA). Более 10 лет работал в банковском секторе с крупными корпоративными клиентами из Великобритании и Восточной Европы. Последние пять лет основными направлениями деятельности Сергея стало управление активами и экспертиза стартапов для инвестирования. С 2019 года Карташов – CEO компании Generation Partners, расположенной на Кипре. Специализируется на стартапах в сферах видеотехнологий и IT-экосистем, а также выведении проектов на пре-IPO и IPO





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!