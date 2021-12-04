Штрафы на миллионы рублей: почему в России наказали компании Meta, Google и TikTok

В этом году компании Meta (бывшая Facebook), Google и TikTok получили 111,6 млн рублей штрафов за неудаление контента, который запрещено обнародовать на территории России. Об этом информирует Роскомнадзор (РКН). В частности, компанию Meta оштрафовали на 70 млн рублей, Google – на 37,5 млн рублей, TikTok – на 4,1 млн рублей. В Роскомнадзоре добавили, что только TikTok заплатил всю необходимую сумму.

Meta, Google и TikTok получили штрафы на миллионы рублей (фото из открытых источников)

По обнародованной российским ведомством информации, Facebook заплатил 26 млн рублей, что соответствует восьми штрафам, при этом еще 11 приговоров на 44 млн рублей ждут своей оплаты. Компания Google выплатила три штрафа с 11 – 6 млн рублей, оставшись виновной еще 31,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, часть постановлений по Facebook уже направили в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания. Относительно остальных штрафов срок добровольной оплаты не истек или постановления не вступили в силу.

Вместе с тем, российские чиновники из этого ведомства отмечают, что в отношении Facebook и Google в связи с невыполнением требований Роскомнадзора в суд направлены два протокола об административных правонарушениях за повторное неудаление информации, признанной запрещенной.

8 ноября мировой суд в Москве снова оштрафовал компании Google и Telegram за отказ удалить запрещенную на территории России информацию. Мессенджер должен будет заплатить 4 млн. рублей.

Комментарии информировали о том, что Потребители могут подать в суд на Facebook: как компания нарушает права пользователей. Потребители могут подать в суд на Facebook за нарушение конфиденциальности. Такое заявление сделал в четверг, 2 декабря, советник высшего европейского суда по делу об онлайн играх в Германии, которая может открыть путь для подобных действий во всем мире.





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