СМИ раскрыли подробности о финансах донецкого банкира Сергея Дядечко

Издание "Фокус" пишет, что деятельность донецкого предпринимателя Сергея Дядечко, называющего себя банкиром, якобы могла привести в Украине к банкротству нескольких предприятий.

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Отмечается, что все началось в 2013-2014 годах. По данным "Фокуса", следователи Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис Генерального прокурора Украины) оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот период в почти 116 млн грн.

"Фокус" сообщает, что служебные лица ГП "Укрзализнычпостач" и ООО "Интертопресурс" (одна из компаний Сергея Дядечко) якобы могли действовать совместно с должностными лицами ООО Транспортная компания "Энерготранс", ООО "Ремдизель групп", ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЭМЗ, ООО "Укрзализнычпром", ДП Фирма "Леда", ООО ТД "Робикон", ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Фирма "Меганом", ООО ТД "Агринол". По данным "Фокуса", фиктивная дебиторская задолженность ГП "Укрзализнычпостач" составила 115 919 612,26 грн.

"Позже компания Дядечко ООО "Интертопресурс" передала право требования указанного выше долга ООО Транспортная компания "Энерготранс", после чего приняла решение о своем банкротстве и ликвидации, что подтверждается постановлением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015", — говорится в материале "Фокуса".

Но постановлением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016 указанное выше постановление было отменено.

"Затем ГП "Укрзализнычпостач" 29.09.2016 разорвало договор об уступке права требования от 24.02.2014 между ООО "Интертопресурс" и ООО Транспортно-логистическая компания "Интертрансконсалтинг". 24.11.2016 отменена процедура ликвидации ООО "Интертопресурс" и изменен адрес ООО "Интертопресурс" с Донецка на 04201, г. Киев, Оболонский район, ул. Семьи Кульженко, дом 35. По этому адресу зарегистрировано 498 предприятий. 22.12.2016 сменился руководитель ООО "Интертопресурс" с Козловской Дианы Валерьевны (ликвидатор) на Протасов Александр Анатольевич (он и бенефициарный владелец)", – сказано в материале "Фокуса".





Отмечается, что в 2017 году должностные лица ООО "Интертопресурс" обратились в Хозяйственный суд г. Киева и попытались взыскать с ОАО "Украинская железная дорога" долг в сумме 240 440 572,90 грн. По данным "Фокуса", решение удовлетворено частично, суд постановил взыскать с ответчика 220 468 543,19 грн.

"Согласно показаниям директора филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" (далее – филиал ЦОП), что реформирован с ГП "Укрзализнычпостач", любые первичные документы, подтверждающие факты заключения, исполнения и оплату по договорам поставок с вышеуказанными субъектами хозяйствования филиал ЦОП не имеет", – сказано в материале "Фокуса" .

Издание "Фокус" сообщает, что затем адрес ООО "Интертопресурс" изменился на 84333, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Уральская, дом 12, а руководителем назначена Мирошниченко Светлана Петровна. При этом, по данным "Фокуса", новый адрес является местом регистрации 166 предприятий.

Кроме того, в материале "Фокус" сообщается, что управление по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследует уголовное производство № 42017000000003667 от 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

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