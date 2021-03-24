СМИ раскрыли подробности о финансах донецкого банкира Сергея Дядечко

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Станислав Молчанов
Издание
"Фокус" пишет, что деятельность донецкого предпринимателя Сергея Дядечко,
называющего себя банкиром, якобы могла привести в Украине к банкротству нескольких
предприятий.
Фото из открытых источников
Отмечается, что все началось в 2013-2014 годах. По данным "Фокуса",
следователи Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис Генерального прокурора
Украины) оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот
период в почти 116 млн грн.
"Фокус"
сообщает, что служебные лица ГП "Укрзализнычпостач" и ООО
"Интертопресурс" (одна из компаний Сергея Дядечко) якобы могли действовать
совместно с должностными лицами ООО Транспортная компания
"Энерготранс", ООО "Ремдизель групп", ООО Керченский
стрелочный завод, ООО ЛЭМЗ, ООО "Укрзализнычпром", ДП Фирма
"Леда", ООО ТД "Робикон", ООО Интерпайп Украина, ООО
Метконтракт, ООО Фирма "Меганом", ООО ТД "Агринол". По
данным "Фокуса", фиктивная дебиторская задолженность ГП
"Укрзализнычпостач" составила 115 919 612,26 грн.
Но
постановлением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016
указанное выше постановление было отменено.
Отмечается,
что в 2017 году должностные лица ООО "Интертопресурс" обратились
в Хозяйственный суд г. Киева и попытались взыскать с ОАО "Украинская
железная дорога" долг в сумме 240 440 572,90 грн. По данным "Фокуса", решение
удовлетворено частично, суд постановил взыскать с ответчика 220 468 543,19 грн.
Издание
"Фокус" сообщает, что затем адрес ООО "Интертопресурс" изменился на
84333, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Уральская, дом 12, а руководителем
назначена Мирошниченко Светлана Петровна. При этом, по данным "Фокуса", новый
адрес является местом регистрации 166 предприятий.
Кроме того, в материале "Фокус" сообщается,
что управление по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследует уголовное
производство № 42017000000003667 от 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК
Украины.
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