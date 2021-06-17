СМИ рассказали о незаконном табачном бизнесе в Желтых Водах: контрафакт и миллионная неуплата налогов



















Компания “Юнайтед Тобако” из Желтых Вод Днепропетровской области якобы продолжает массово производить и реализовывать контрафактные сигареты спустя три года после того, как их противоправную деятельность раскрыли журналисты “Схем”. Об этом говорится в сюжете программы “Особливий погляд” на 5 канале, пишет УНН.

Незаконный табачный бизнес в Желтых Водах - фото из открытых источников

Отмечается, что после выхода в 2018 году журналистского расследования “Радіо Свобода” о контрафакте и подделке акцизных марок на “Юнайтед Тобако”, на предприятии был проведен ряд обысков, а против его руководства были возбуждены уголовные дела. Следствие тогда установило недоплату предприятием в бюджет почти 2,5 млн грн акцизного сбора. Журналисты отметили, что после того как указанная сумма и штраф были уплачены, дело закрыли, а директора освободили от уголовной ответственности.

В мае 2021 года журналисты 5 канала совершили повторную контрольную закупку сигарет марок “Pull” и “Marshall” (бренды “Юнайтед Тобако”) и отдали их на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

В среднем одна пачка сигарет “Юнайтед Тобако” купленная в рознице, обошлась журналистам в 32 гривны. Параллельно журналисты сделали заказ этих же сигарет через популярные маркетплейсы — цена пачки при оптовой закупке в интернете составляет всего 18 грн.

“Только специфический акциз на пачку составляет 29 гривен”, — говорит в сюжете Дмитрий Купира, эксперт ГО Життя, — “Он обязателен независимо от конечной стоимости”.

“Из 11 пачек только две отвечают научно-технической документации”, — сообщает эксперт КНИИСЭ Сергей Сичкар в сюжете.

Он добавляет, что только в двух случаях акцизные марки были оригинальными, а остальные образцы не соответствовали нормативным требованиям.

“Были фальсифицированы акцизные марки, также не на всех образцах содержалась маркировка на украинском языке”. При этом даже нелегальные образцы были изготовлены на промышленном оборудовании. “Это массовое промышленное производство”, — заключает эксперт.

Экспертиза, которую сделали в КНИИСЭ, может стать основанием для открытия нового уголовного производства против табачной фабрики из Желтых Вод, но у журналистов и экспертов остаются сомнения касательно реальных результатов действий правоохранителей.

“Есть постоянное нелегальное производство, есть постоянные злоупотребления по уплате налогов, соответственно должны быть уголовные дела и конфискация, ликвидация этого производства”, — заявляет председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Он добавляет, что работу предприятия с подобным перечнем систематических нарушений закона в Европе представить себе было бы невозможно.

Согласно исследованию Kantar Ukraine, в феврале 2021 году объем теневого рынка торговли табачными изделиями в Украине увеличился до рекордных 13%. Большинство контрафакта производится в промышленных масштабах. Общие потери бюджетов всех уровней в 2021 году могут достичь порядка 12 млрд грн. На предприятии в Желтых Водах отвечать на вопросы журналистов отказались, предложив отправить им официальный запрос.

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