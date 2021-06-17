СМИ рассказали о незаконном табачном бизнесе в Желтых Водах: контрафакт и миллионная неуплата налогов

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Станислав Молчанов
Компания “Юнайтед Тобако” из Желтых Вод Днепропетровской области якобы продолжает массово производить и реализовывать контрафактные сигареты спустя три года после того, как их противоправную деятельность раскрыли журналисты “Схем”. Об этом говорится в сюжете программы “Особливий погляд” на 5 канале, пишет УНН.
Незаконный табачный бизнес в Желтых Водах - фото из открытых источников
Отмечается, что после выхода в 2018 году журналистского расследования “Радіо Свобода” о контрафакте и подделке акцизных марок на “Юнайтед Тобако”, на предприятии был проведен ряд обысков, а против его руководства были возбуждены уголовные дела. Следствие тогда установило недоплату предприятием в бюджет почти 2,5 млн грн акцизного сбора. Журналисты отметили, что после того как указанная сумма и штраф были уплачены, дело закрыли, а директора освободили от уголовной ответственности.
В мае 2021 года журналисты 5 канала совершили повторную контрольную закупку сигарет марок “Pull” и “Marshall” (бренды “Юнайтед Тобако”) и отдали их на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
В среднем одна пачка сигарет “Юнайтед Тобако” купленная в рознице, обошлась журналистам в 32 гривны. Параллельно журналисты сделали заказ этих же сигарет через популярные маркетплейсы — цена пачки при оптовой закупке в интернете составляет всего 18 грн.
Он добавляет, что только в двух случаях акцизные марки были оригинальными, а остальные образцы не соответствовали нормативным требованиям.
Экспертиза, которую сделали в КНИИСЭ, может стать основанием для открытия нового уголовного производства против табачной фабрики из Желтых Вод, но у журналистов и экспертов остаются сомнения касательно реальных результатов действий правоохранителей.
Он добавляет, что работу предприятия с подобным перечнем систематических нарушений закона в Европе представить себе было бы невозможно.
Согласно исследованию Kantar Ukraine, в феврале 2021 году объем теневого рынка торговли табачными изделиями в Украине увеличился до рекордных 13%. Большинство контрафакта производится в промышленных масштабах. Общие потери бюджетов всех уровней в 2021 году могут достичь порядка 12 млрд грн. На предприятии в Желтых Водах отвечать на вопросы журналистов отказались, предложив отправить им официальный запрос.
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