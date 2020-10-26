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Солнечные батареи от Илона Маска будут напоминать форму крыши

Новые крыши производства компании Маска сделают жизнь людей намного лучше

сегодня, 17:46
Автор:

Диденко Светлана

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск уверен, что следующим продуктом от компании Tesla будет представлена солнечная батарея в виде крыши — Solar Roof, сообщает ixbt.com ссылаясь на electrek.co.

Солнечные батареи от Илона Маска будут напоминать форму крыши

Фото: ixbt.com

"Solar Roof — продукт-убийца. Это станет очевидным в следующем году", — добавил Маск.

Со слов Маска, новый продукт от его компании сделает жизнь людей лучше. Ведь красивые крыши, генерирующие энергию, которые и прочные и эластичные, будут более усовершенствованы, чем обычная крыша. 

"Общее количество установки солнечных батарей увеличилось более чем в два раза в третьем квартале до 57 МВт по сравнению с предыдущим кварталом. При этом количество установления Solar Roof увеличилось почти в три раза", — такими данными располагает глава Tesla.

Также сообщается, что компания Tesla быстро набирает в свой штат новых сотрудников, чтобы увеличить возможности установки солнечных батарей в виде кровли. Об этом свидетельствует массовое количество объявлений в сети, о том что Tesla ищет кровельщиков в США.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Илон Маск рассказал о полностью автономном городе на Марсе. 


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