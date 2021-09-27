Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Это не магия, но и не простая технология создания вина. И точно уникальная в Украине. Ведь брожения здесь останавливают холодом, снижая температуру до -5 ° C. В этих условиях сахар в ягоды не выбраживают, а наоборот раскрывает всю сортовую палитру вкуса винограда. Без добавления единого грамма сахара вино получается сладким именно благодаря натуральной сахарности ягоды. Такие природно-полусладкие вина в стране производит только SHABO.



SHABO

Уже за второй год существования этой коллекции Природно-полусладкое Мускат Оттонель ТМ Limited Edition завоевало золото на одном из самых авторитетных конкурсов MUNDUS VINI 2021, где были представлены 4,5000 лучших образцов вина со всего мира.



"Если оценить сложность технологии вин по 100-балльной шкале, то только получение естественно полусладких вин заслуживает максимальной оценки", - именно так описывал метод изготовления этого типа вин грузинский ученый в винной отрасли и доктор технических наук Николай Мехузла.

И действительно, эта технология является очень сложной и имеет высокую биологическую неустойчивость. Именно поэтому такие вина не могут стоить дешево и относятся к категории элитных вин.

В прошлом году винодельческая компания SHABO впервые создала из собственного винограда природно-полусладкие вина. Шабские виноделы изготовили сразу четыре сортовые вина — Мускат-Оттонель, Совиньон Блан, Мерло и Саперви — и сразу отдали его на оценку украинцев. Обратная связь долго ждать не пришлось: коллекция сразу нашла отклик в сердцах винолюбов. Коллекция 2020 разошлась буквально за месяц. Для этого вина не успели даже разработать дизайнерский лейбл, оформление было довольно простым — с напечатанной на принтере этикеткой. Однако это не помешало природно-полусладкому вину стать "героем" в соцсетях на страницах поклонников. ФОТО: Instagram @ an.haluno По словам СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, создание подобной коллекции вин стало экспериментом и настоящим прорывом на винном рынке Украины. Ведь ни одна винодельческая компания Украины ранее не создавала вина за этой уникальной и дорогой технологии. "Вся наша профессия — вызов. Эта коллекция не исключение. Мы хотели удивить и порадовать украинского потребителя, любит сладость в вине. И сохранить при этом всю ценность натуральности, той, что продиктована самой природой. Отзывы всех, кто попробовал эти вина, и скорость с которой люди их раскупили — поразили всю нашу команду. Теперь мы можем уверенно заявить, что кроме всеми любимых вин Тельти Курук, выдержанных игристых и авторских купажей, к нашим визиткам добавилась еще одна — природно-полусладкие вина ", - рассказал Гиорги Иукуридзе. Шабские технологи достигают природной сладости методом остановки брожения холодом при температуре — 5 ° C. В этих условиях сахар в ягоды не выбраживают, а наоборот раскрывает всю сортовую палитру вкуса винограда. Перед разливом вино стабилизируют, сохраняя при холодной температуры — 3/4 ° C. КОЛЛЕКЦИЯ ПРИРОДНО-ПОЛУСЛАДКИХ ВИН LIMITED EDITION. В этом году виноделы SHABO выделили природно-полусладкие вина в отдельную коллекцию, увеличили количество бутылок каждого из сортов и разработали узнаваемую крафтовую этикетку, полностью передает натуральность вина. ИСТОРИЯ Эта по-настоящему уникальная технология родом из страны, где началась история мирового виноделия — из Грузии. Точную дату появления этого метода ученые достоверно установить не могут, однако существует немало свидетельств его давнего происхождения. Технология изготовления естественно полусладких вин продиктована самой природой и получила название, связанное с местом, где она зародилась, — рача-лечхумский. Натурально сладкие берут свое начало с западного региона страны вина — Рача-Лечхумия. Территория этого края со всех сторон окружена горными хребтами, создает особые климатические условия для винограда и вносит свои коррективы в технологию производства вин. Лето здесь умеренно теплое и влажное, а зима морозная. Виноград собирают в конце октября — начале ноября, когда дни в горах прохладные, а ночи морозные. В это время в ягоде сконцентрировано наибольшее количество сахара. Из-за холодных зим брожение сусла проходило при низких температурах, а иногда дрожжи "засыпали" и брожение останавливалось. Таким образом к весне вино сохраняло свой остаточный сахар. В результате виноделы получали естественно полусладкие вина с сахаром, накопленным самой виноградной ягодой, а не привнесенным искусственно. Однако такие вина были не стабильны и их выпивали до наступления теплого времени года. В советское время эта технология получила особую популярность и технологи начали искать методы стабилизации этих вин, чтобы они не портились во время хранения и транспортировки. Уникальность НА ВКУС Залогом качества любого продукта есть два фактора — вкус и польза. Природно-полусладкие вина, благодаря особенностям изготовления, умело их объединяют. Яркие тона свежей виноградной ягоды, нежные нотки молодого вина, легкая углекистость и послевкусие, в котором долго чувствуются ноты свежевыжатого виноградного ягоды. Все это о природно-полусладкие вина, в которых нет ни грамма добавленного сахара Подобная богатая палитра вкуса не была бы возможна при условии искусственного добавления сахара. Поэтому, попробовав однажды естественно-полусладкие вина, вы вероятно сможете отличить их от обычных традиционных полусладких. На этикетке таких вин перед словом полусладкое всегда стоит примечание "естественно" или "натурально".

Каждый из сортов вина ограничен тиражом до 5000 бутылок. Поэтому приобрести их можно только в фирмовом магазине SHABO при производстве и в онлайн-магазине.



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