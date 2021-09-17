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Сотрудники Google взбунтовались из-за неравенства в зарплатах

Сотрудники Google потребовали выплатить им компенсацию за нарушение закона о зарплате

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Сотрудники Google призывают технологического гиганта выплатить компенсацию тысячам своих временных работников после сообщений о том, что компания незаконно недоплачивала им, сообщает Insider.

Сотрудники Google взбунтовались из-за неравенства в зарплатах

Сотрудники Google, фото с открытых источников

В пятницу The New York Times и The Guardian сообщили, что Google нарушила законы о паритете заработной платы в нескольких странах, особенно в Европе и Азии, где компании обязаны выплачивать справедливую заработную плату штатным и временным работникам, выполняющим аналогичные рабочие обязанности. правило, которого нет в США.

Сообщается, что отдел соблюдения нормативных требований Google обнаружил ошибку в мае 2019 года, но решил не сразу выплачивать компенсацию низкооплачиваемым временным сотрудникам, а вместо этого только скорректировал ставки для новых сотрудников в надежде избежать юридического, финансового и репутационного ущерба.

По сообщениям, количество временных и контрактных сотрудников Google превышает численность штатных сотрудников, что создает "теневую рабочую силу", которая в последние годы пыталась объединиться в профсоюзы для борьбы за справедливую заработную плату и льготы, сообщила Кэти Каналес из Insider.

В компании работает около 6000 TVC (временные, поставщики и подрядчики) по всему миру, многие из которых, The Guardian, базируются в Великобритании, Ирландии, Индии, Германии, Нидерландах, Франции и Польше — все они обеспечивают соблюдение местных требований. законы о паритете оплаты труда.

К вечеру среды более 140 сотрудников Google подписали петицию, призывающую компанию выплачивать этим TVC (временным сотрудникам, поставщикам и подрядчикам) "полную заработную плату, на которую они имеют законное право и которые они получают", и призвали компанию рассмотреть выплачивая временным работникам США аналогичные ставки.

Напомним, Google создала технологию, которая попиксельно восстанавливает даже самые сжатые фотографии.


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Источник: https://www.businessinsider.com/google-under-pressure-to-compensate-underpaid-temp-workers-2021-9
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