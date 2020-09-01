Сотрудники «Семок» требуют провести объективное расследование по делу о рейдерстве

Представители трудового коллектива производителя снеков выступили с требованием активизировать расследование дел против рейдеров в погонах, об этом передает "Политека".



Представители завода заявили, что Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора вместо быстрого и объективного следствия пытается затормозить дела против рейдеров, при этом идя на нарушение положений и допуская конфликт интересов.

Так, по данным компании, в июне 2020 года группа рейдеров из числа сотрудников силовых органов пыталась захватить контроль над производственным комплексом ООО "Волана", где производятся "семки" и другие украинские снеки. Районный суд в Сумской области принял решение о наложении ареста на имущество завода по делу, к которому предприятие, как заявила компания, не имело никакого отношения. После общественного резонанса и протестов работников завода решение было отменено в апелляционном суде, а против рейдеров возбуждены уголовные производства в ГБР. Один из подозреваемых, первый заместитель прокурора Сумской области А. Рубан, был уволен из органов прокуратуры во время аттестации, на основе материалов дела.

Однако, говорят сотрудники завода, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора начала "тормозить" расследования дел против прокуроров и следователя СБУ. Юристами предприятия подано в Генеральную инспекцию Офиса Генерального прокурора более 10 жалоб на действия работников прокуратуры Сумской области прокурора Жернового А.М., начальника отдела Волобуева Б.С. и первого заместителя прокурора области Рубана А.П. Однако ни одного служебного расследования не начато, а все жалобы направлены по принадлежности в прокуратуру Сумской области. К тому же, в части уголовных производств прокуроры не предназначены, группы прокуроров не сформированы, хотя с момента регистрации производств прошло больше месяца. А там, где прокуроры предназначены - они имеют историю отношений с подозреваемыми, что расценивается как конфликт интересов. В настоящее время, старшим группы прокуроров в уголовном производстве является прокурор отдела прокуратуры Сумской области - Быченко Д.В., который вместе работал с фигурантами уголовного производства Жерновым А.М. и Волобуевым Б.С., в отношении которых осуществляется досудебное расследование. Так, они в 2017 году вместе работали в следственном отделе прокуратуры Сумской области, а Волобуев Б.С. даже был руководителем Быченко Д.В.. Также в состав группы прокуроров входит Горобец Е.М., Никитченко В., Бережной Б.А., Бережной Б.А., Гладушко А.А. - они работали с фигурантами уголовного производства, Жерновым А.М. и Волобуевым Б.С., в отношении которых осуществляется досудебное расследование. В 2017 году в следственном отделе прокуратуры Сумской области Волобуев Б.С. был их руководителем.

Представители предприятия требуют у Генпрокурора разобраться в названных злоупотреблениях и принять меры по проведению непредвзятого и объективного расследования, наказания виновных в рейдерстве и очищения органов прокуратуры от нечестных сотрудников.

Напомним, источник сообщил, что сумские прокуроры-рейдеры пытаются избежать наказания по делу о захвате завода "Семки".

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