Строительная премия: итоги отбора в 2020 году

Украинский Строительный Олимп - 2020

Отбор среди участников строительного рынка осуществлялся методом экспертных оценок. Были применены следующие критерии отбора: репутация компании в профессиональном сообществе, наличие инноваций, технических и технологических нововведений, выполнение обязательств перед клиентами, новые проекты, программы, объекты жилой недвижимости.

Застройщики

Среди киевских строительных компаний профессиональной премией в номинации "Лидер строительной отрасли Украины" награждена компания "Интергал-Буд", которая сейчас возводит в столице 13 крупных жилых комплексов, отличается динамичными темпами развития и широкой географией строительства, высоким уровнем комфорта и качества застроек, выгодными ценами и собственными долгосрочными программами рассрочки. ДК "Cityconsult Development” премирована в номинации "Ведущий девелопер Киевщины" за эффективное управление жилыми проектами комфорт, бизнес и элит-класса, создание городских пространств с эстетичной и функциональной архитектурой, разработку уникальных дизайн-концепций и применение инновационных строительных технологий

ИСК "Обрий" награжден в номинации "Застройщик года. Опыт, профессионализм, ответственность" за успешную реализацию проектов жилой и коммерческой недвижимости, масштабное строительство, оказание профессиональных услуг на всех этапах строительства, начиная с создания концепции проекта, анализа его инвестиционной привлекательности, и заканчивая налаживанием систем эксплуатации уже готовых объектов, ценообразованием и разработкой маркетинговой стратегии продаж.

Среди компаний, активно застраивающих пригород столицы, премией отмечена компания LinevichGroup (Ирпень) в номинации "Европейский уровень строительства: изысканная архитектура, качество и надежность" за строительство современных функциональных жилых комплексов и успешную реализацию масштабных проектов, отличающихся удобным расположением, оригинальной архитектурой и повышенным комфортом. ДК "Comfort Life" (Ирпень) награждена в номинации "Девелопер года" за реализацию масштабных современных проектов в ближайшем столичном пригороде, оригинальные архитектурные решения и концепции жилых комплексов, применение передовых технологий строительства, командный профессионализм и гибкую ценовую политику.

На региональном строительном рынке в номинации "Надежный застройщик: профессионализм, качество и стабильность" премирована молодая компания "Златоград" из Херсона. В портфеле застройщика -- уже построенный ЖК "Парк Стоун" и два новых проекта жилой недвижимости. Производственно-строительная компания Ukrpanel (Чернигов) отмечена премией в номинации "Европейский уровень строительства пассивных сооружений и качественная продукция" за внедрение на украинском рынке европейских технологий строительства пассивных СИП-домов и производство СИП-панелей из современного теплоизоляционного материала BLACK PLAST Graffite.

Новостройки

Среди киевских жилых комплексов премией отмечен ЖК "Сырецкие сады" в номинации "Лучшее жилье для всей семьи" за удачную эко-локацию, интегрированность в развитую столичную инфраструктуру, а также современный дизайн, оригинальные планировки квартир и применение энергосберегающих технологий.

Среди новостроек столичного пригорода эксперты отметили жилые комплексы, отличающиеся оригинальной архитектурой, благоустройством и комфортом, инвестиционной привлекательностью.

КГ "Берега" (Ирпень) отмечен премией в номинации "Уникальный загородный комплекс: комфорт, экологичность, благоустройство" за удачное расположение возле соснового леса, вдоль берега реки, с выходом на пляж возле каждого коттеджа, близость городской инфраструктуры, а также создание зоны отдыха с собственным озером и пляжем, прогулочными аллеями и велопаркингом.

КГ "Prydesenya Eco Village" (Рожны) награжден в номинации "Современное эко-пространство для комфортной жизни и отдыха" за строительство двухэтажных коттеджей и таунхаусов для постоянного и сезонного проживания на берегу Десны, в окружении соснового леса; создание собственной инфраструктуры; панорамное остекление и удобные, практичные планировки домов.

В номинации "Благоприятная экология, безопасность, энергоэффективность и выгодные условия приобретения" отмечен премией КГ "Лесное" (Гостомель) за расположение на природе, интегрированность в социальную инфраструктуру, удобное транспортное сообщение, а также оптимальное соотношение цены и качества, что делает жилье комфортным для жизни и привлекательным для инвестиций.

ЖК "Scandia" (Бровары) награжден в номинации "Современный скандинавский городок" за оригинальный архитектурный стиль и малоэтажность, современные планировки и наличие смарт-квартир, собственный парковый комплекс с озером и развитую инфраструктуру, экологически чистую среду и концепцию здорового образа жизни.

ЖК "Гранд Бурже" (Буча) премирован в номинации "Уникальная концепция современного жилья: новейшая архитектура, полноценная инфраструктура, благоприятная экология" за объединение в единый архитектурный ансамбль многоэтажных жилых домов, торгово-развлекательного центра, подземного паркинга, а также использование энергосберегающих материалов и современных технологий строительства.

В номинации "Масштабное строительство: современный стиль, уникальные планировки, благоприятная экология" премирован ЖК "Найкращий квартал" (Ирпень) за реализацию в лесной эко-зоне ближайшего пригорода столицы концепции малоэтажного загородного жилья, по принципу таунхаусов и клубных домов, с соблюдением современных норм комфорта и безопасности.

ЖК "BASA City", загородный проект средней этажности, с собственной инфраструктурой, отмечен премией в номинации "Экологичное загородное жилье: удачная локация, современные планировки, благоустройство и безопасность". Комплекс возводится рядом престижным районом Киева, на берегу озера, вблизи леса и отличается разнообразием форматов жилья (квартиры, ситихаусы, апартаменты, лофты).

ЖК "На Прорезной" (Гостомель) премирован в номинации "Масштабный проект загородного жилья: благоприятная экология, высокий уровень благоустройства, качество и комфорт" за соответствие европейским стандартам жилья, применение энергосберегающих технологий и современных строительных материалов, удобную эко-локацию и собственную инфраструктуру.

ЖК "Riverside" отмечен профессиональной премией в номинации "Образцовый стандарт современного жилья: уникальная архитектура, полноценная инфраструктура, экологичность и комфорт" за оригинальную концепцию загородного жилья с собственными парком, пляжем, набережной, где близость к природе сочетается с комфортом и удобствами городской жизни.

ЖК "Passаge Park" (Ирпень) премирован в номинации "Проект года: инвестиционная привлекательность и выгодные условия приобретения" за удачное расположение в центральной части города, рядом с парковой зоной и всеми необходимыми для комфортной жизни объектами городской инфраструктуры, разнообразие квартирных планировок и выгодную программу инвестирования.

Среди региональных новостроек в номинации "Региональный проект года" премией отмечен ЖК "Квадрат" (Ужгород), новый комплекс закарпатского застройщика Traksler Development, за гармоничное сочетание уютной экологически чистой атмосферы загородного жилья и преимуществ современной городской жизни (развитая инфраструктура, безопасность, комфорт).

Профессиональная премия "Украинский Строительный Олимп" основана в 2006 году, ежегодно отмечает лучшие строительные проекты, компании, бренды. Детальнее о методике и результатах отбора читайте на официальном сайте премии http://www.stroyolimp.com.ua/

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