kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.07.2020

BTC/USD

9143.49

ETH/USD

233.01

LTC/USD

42.03

НБУ 17.07.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Студент, совершивший "покушение" на Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Студент, совершивший "покушение" на Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци (видео)

Дмитрий Романюк будет заниматься взаимоотношениями компании с органами власти

сегодня, 16:22
Автор:

Владимир Лавский
Студент, совершивший "покушение" на Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци (видео)

Дмитрий Романюк возглавит вертикаль управления Укразилныци, которая будет отвечать за управлениями взаимоотношениями с органами государственной власти Украины. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-службу компании. 

Романюк стал известным после "покушения" на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича в 2004 году во время предвыборной кампании. Студент бросил в Януковича яйцо, от чего тот сразу упал. 


На данный момент у руководителя два высших образования, Романюк - кандидат экономических наук. В последнее время работал помощником губернатора Ивано-Франковской области. 

Ранее "Комментарии" сообщали, как Укрзализныця прокатила пассажиров в вагонах для скота. Пассажиры вагона-плацкарта ПАО Укрзализныця, который следовал по маршруту Апостолово-Херсон, попали под дождь, поскольку крыша поезда полностью прохудилась. Публикацию с видео инцидента  опубликовал общественный деятель Дмитрий Карп. 

Инцидент произошел 30 июня, но официальных комментариев по нему железная дорога не предоставила, так же ничего не знают о нем в службе поддержки УЗ.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!