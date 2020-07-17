Студент, совершивший "покушение" на Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци (видео)

Дмитрий Романюк возглавит вертикаль управления Укразилныци, которая будет отвечать за управлениями взаимоотношениями с органами государственной власти Украины. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-службу компании.

Романюк стал известным после "покушения" на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича в 2004 году во время предвыборной кампании. Студент бросил в Януковича яйцо, от чего тот сразу упал.





На данный момент у руководителя два высших образования, Романюк - кандидат экономических наук. В последнее время работал помощником губернатора Ивано-Франковской области.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Укрзализныця прокатила пассажиров в вагонах для скота. Пассажиры вагона-плацкарта ПАО Укрзализныця, который следовал по маршруту Апостолово-Херсон, попали под дождь, поскольку крыша поезда полностью прохудилась. Публикацию с видео инцидента опубликовал общественный деятель Дмитрий Карп.

Инцидент произошел 30 июня, но официальных комментариев по нему железная дорога не предоставила, так же ничего не знают о нем в службе поддержки УЗ.







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