TikTok станет самостоятельной американской компанией

ByteDance разместит приложение TikTok's global business в новой американской компании со штаб-квартирой Oracle Corp investing в качестве миноритарного акционера. Об этом сообщает Reuters.



Подробности пока не известны.

Ранее "Комментарии" писали, что видеохостинг YouTube объявил, что протестирует бета-версию своего нового конкурента TikTok в Индии. YouTube Shorts будет ограничивать видео до 15 секунд, а на платформе будут представлены инструменты для создания коротких видео, похожих на китайские TikTok.

В июне Индия запретила TikTok и 58 других китайских приложений из-за обострения пограничной напряженности между двумя странами. В то время Индия была крупнейшим зарубежным рынком TikTok с примерно 120 миллионами пользователей. YouTube также будет конкурировать с рядом местных конкурентов, которые поспешили заполнить пустоту после запрета TikTok в Индии.

Также мы писали, что с приближением крайнего срока запрета TikTok в США ситуация накаляется, поскольку китайское правительство, как сообщается, заняло позицию, согласно которой оно предпочло бы, чтобы деятельность приложения в США была закрыта, а не продана американской компании. Пекин выступает против принудительной продажи операций TikTok в США его китайским владельцем ByteDance и предпочел бы, чтобы приложение для коротких видео было закрыто в Соединенных Штатах, заявили в пятницу три человека, непосредственно осведомленных об этой ситуации.

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