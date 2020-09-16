TikTok станет самостоятельной американской компанией

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Татьяна Веремеева
ByteDance разместит приложение TikTok's global business в
новой американской компании со штаб-квартирой Oracle Corp investing в качестве
миноритарного акционера. Об этом сообщает Reuters.
Подробности пока не известны.
Ранее "Комментарии" писали, что видеохостинг YouTube
объявил, что протестирует бета-версию своего нового конкурента TikTok в
Индии. YouTube Shorts будет ограничивать видео до 15 секунд, а на платформе
будут представлены инструменты для
создания коротких видео, похожих на китайские TikTok.
В июне Индия запретила TikTok и 58 других китайских
приложений из-за обострения пограничной напряженности между двумя странами. В
то время Индия была крупнейшим зарубежным рынком TikTok с примерно 120
миллионами пользователей. YouTube также будет конкурировать с рядом местных
конкурентов, которые поспешили заполнить пустоту после запрета TikTok в Индии.
Также мы писали, что с приближением крайнего срока
запрета TikTok в США ситуация накаляется, поскольку китайское
правительство, как сообщается, заняло позицию, согласно которой оно
предпочло бы, чтобы деятельность приложения в США была закрыта, а не продана
американской компании. Пекин выступает против принудительной продажи операций TikTok
в США его китайским владельцем ByteDance и предпочел бы, чтобы приложение для
коротких видео было закрыто в Соединенных Штатах, заявили в пятницу три
человека, непосредственно осведомленных об этой ситуации.
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