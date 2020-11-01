ТОП-5 самых дорогих стартапов, потерпевших крах

Во всем мире стремительно развивается культура стартапов, но далеко не всем удается удержаться на плаву и добиться успеха, несмотря на миллионные инвестиции. Издание Cbinsight представило список компаний, которые потерпели крах.

LeSports — $1,7 млрд инвестиций

LeSports — самая дорогостоящая неудача. Компания занималась трансляцией спортивных мероприятий и привлекла в общей сложности 1,7 млрд долларов финансирования от инвесторов. Но через 4 года ее основатель Цзя Ютинг объявил о банкротстве, задолжав около 3,6 млн долларов кредиторам.

Solyndra — $1,6 млрд инвестиций

Solyndra — главная звезда индустрии чистых технологий, или клинтеха, 2000-х годов. Компания производила уникальный тип солнечных панелей. Ей удалось привлечь почти 1,6 млрд долларов инвестиций, включая 535 млн долларов от правительства США. Но спустя 6 лет существования компания объявила о своем банкротстве, оставив без работы множество людей. Причинами краха стал мировой обвал цен на компоненты солнечных панелей.

Arrivo — $1 млрд инвестиций

Эта компания предлагала свою версию проекта Hyperloop — вакуумного поезда. Но в конце 2018 года Arrivo прекратила свою деятельность из-за нехватки финансирования.

Jawbone — $929,9 млн инвестиций

Известная компания, занимающееся производством bluetooth-гарнитур, колонок и других товаров, долго продержалась на рынке. В 2014 году она достигла своего пика и была оценена в 3,2 млрд долларов. Но в 2017 году Jawbone начала ликвидацию активов.

Better Place — $675,3 млн инвестиций

Израильский стартап Better Place хотел заниматься производством электромобилей, но получив 675,3 млн долларов инвестиций и выпустив менее 1000 единиц продукции, компания закрылась. Причиной такого решения стали проблемы, связанные с логистикой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский стартап представил горный электровелосипед.

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