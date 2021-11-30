26 ноября на Business Wisdom Summit 28 топовых управленцев поделились бизнес-моделями, инновациями и трендами будущего, которые помогут бизнесу выходить на новые рынки, привлекать больше клиентов и зарабатывать больше.

Топовые управленцы рассказали на Business Wisdom Summit, как построить жизнестойкую компанию

Стратегии лучших СЕО и владельцев крупных компаний получили более 400 офлайн-участников и 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции. Местом встречи стал InterContinental Kyiv.

Открыла саммит налоговый советник в киевском офисе Dentons Валерия Тарасенко. Главными изменениями, которые принесла пандемия, поделился член наблюдательного совета "Фармак", экс-президент компании "Киевстар" Петр Чернышев.

"Не бойтесь принимать решения, способствующие эффективности бизнеса", – СЕО FAVBET Марина Гинзбург рассказала о стратегии трансформации бизнеса в эпоху неопределенности.

Как внедрить новые технологии и развить культуру инноваций в компании, в формате панельной дискуссии обсудили директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, СЕО "Датагруп" и Volia Михаил Шелемба, СЕО финтех-компании Moneyveo в Украине и кофаундер во Вьетнаме Алена Андроникова. Модератором выступил главный редактор бизнес-портала Delo.ua Андрей Лохматов.

Евгений Булах:

"Интернет вещей — это уже мейнстрим в мире. ИоТ используется прежде всего в производственной отрасли, агросекторе и социальной сфере. В прошлом году самым растущим направлением по ИоТ была медицина. Выбирая технологии для вашего бизнеса, определите, какой инструмент будет эффективным для достижения именно вашего результата".

О навыках и качествах, необходимых современному инвестору и бизнесмену, рассказал генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, а как построить жизнестойкую компанию и ставить долгосрочные цели в условиях краткосрочного планирования — председатель наблюдательного совета "Октава Капитал" Александр Кардаков.

Как трансформируется "Киевстар" и телеком-рынок, участники узнали от президента компании "Киевстар" Александра Комарова.

Какие трудности преодолевает управленец, когда его компания превращается из стартапа в крупный бизнес, поделилась лидер партии "Голос", народный депутат Украины, бывшая CEO компании Ring Ukraine Кира Рудык. А СЕО Новая почта Глобал Юрий Беневитский порекомендовал, как бизнесу выйти на глобальный рынок, главное — проанализировать рынок, понять, что происходило с продуктом в ретроспективе, оценить потенциал роста, определить, насколько инновационны игроки.

Как АВК удается удерживать лидерство в течение 30 лет на рынке, рассказал основатель и генеральный директор компании Владимир Авраменко. Также спикер поделился кейсами запуска новых продуктов на примере Brunch — снеков нового поколения и DREAMEAT.

В ходе панельной дискуссии стратегии эффективного взаимодействия бизнеса и государства обсудили директор по правовым вопросам группы компаний Новая почта Инна Хомич, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью "METRO Украина" Олеся Оленицкая, руководитель группы по корпоративным коммуникациям с органами государственной власти BASF в Украине Елена Прихненко, сопредседатель Комитета Американской торговой палаты в Украине, менеджер по вопросам фискального регулирования "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков. Модератор — политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukraine, Member of IGAPA Екатерина Одарченко.

Стратегии выхода на глобальный рынок и трудности предпринимателей на этом пути обсудили на панельной дискуссии "Горизонты событий" совладелец и управляющий партнер холдинга HD-group, основатель GFS GROUP Борис Шестопалов, основатель группы компаний TBFruit Тарас Барщовский, владелец EPI Group, брендов "ЭПИКУР" и "ЭПИ ХЭПИ" Алекс Коваленко. Модератор — генеральный директор UFuture Николай Тимощук.

После саммита состоялась церемония награждения лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". В финальном списке рейтинга "Лучшие управленцы" были те, кто получил наибольшее количество баллов от экспертного жюри. В жюри вошли специалисты по рекрутингу топ-менеджеров, эксперты с опытом обучения персонала, аналитики рынков и члены редколлегии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

В long list "управленческого" рейтинга вошли почти 200 СЕО крупнейших компаний Украины. Кандидаты оценивались по таким критериям, как эмоциональный интеллект, антикризисный менеджмент, использование новаций, лидерский потенциал и управление изменениями.

Рейтинг крупнейших компаний определялся по консолидированной выручке за прошлый год.

"Сегодняшние участники наших управленческих рейтингов — это не просто управленцы, а те, кто доказал свою эффективность в условиях глобального кризиса, который никто не мог спрогнозировать. И этот "кризисный" критерий — самый придирчивый эксперт по отбору лучших управленцев", — говорит Максим Бироваш, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Ознакомиться с полным списком победителей рейтингов можно будет в журнале "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", который выйдет в конце декабря этого года.

Во время церемонии награждения отметили лучших управленцев, среди которых:

1. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК

2. Владимир Авраменко, основатель компании АВК

3. Марина Авдеева, управляющий акционер страховой компании "Арсенал-Страхование"

4. Владимир Мудрый, председатель правления ОТП Банка

5. Александр Кардаков, основатель "Октава капитал"

6. Дмитрий Деркач, генеральный директор группы "Юрия-фарм"

7. Петр Михайлишин, генеральный директор группы компаний "Эпицентр К"

8. Олег Калашников, совладелец сети клиник "Добробут" и "Борис"

9. Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine

10. Алена Андроникова, Group СЕО Moneyveo

11. Николай Щербина, генеральный директор сети аптек АНЦ

12. Александр Комаров, президент компании "Киевстар"

13. Михаил Шелемба, генеральный директор "Датагруп" и Volia

14. Александр Бульба, СЕО компании "Нова пошта"

Крупнейшими компаниями по обороту стали:

1. ДТЭК

2. "Датагруп"

3. "Vodafone Украина"

4. "Киевстар"

5. "Тедис"

6. "Эпицентр К"

7. Carlsberg Украина

8. "Нова пошта"

Одними из лучших отраслевых лоббистов стали:

1. Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью METRO Cash and Carry Ukraine

2. Андрей Трестин, партнер, руководитель практики взаимодействия с государственными органами Eterna Law

3. Елена Прихненко, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти BASF в Украине

4. Александр Когут, член Общественного совета Ассоциации налогоплательщиков Украины, директор по регуляторным отношениям "Киевстар"

Украсили церемонию награждения выступления солистки Киевской оперы Веры Багринец и актера театра и кино, академического певца Георгия Нечаева.

Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловое онлайн-издание Delo.ua — благодарят партнеров мероприятия: главного партнера Vodafone Ukraine, партнера доставки будущего Новая почта, принимающего партнера InterContinental Kyiv, технологического партнера Favbet, бизнес-партнера TECHIIA, компанию "Датагруп", национальную продуктовую компанию АВК, компанию SHABO, группу компаний DIM, компанию AB InBev Efes Украина, компанию Jack Daniel's, модного партнера саммита Andreas Moskin, компанию XVISION, партнера по разработке чатов BotsBand, книжного партнера "Наш Формат".

А также медиапартнеров: телеканал LIVE, POWER FM, "Бизнес Радио", телеканал "Первый Деловой", телеканал "Прямой", ТРК "Украина", "5 канал", dsnews.ua, InVenture Media Group, PaySpace Magazine, агентство диджитал-маркетинга Content.UA, Европейскую ассоциацию программной инженерии, Marie Claire Ukraine, интернет-издание "Апостроф", Postfactum, Marketer.ua, портал "Так хочу", "Контракты", "Фольга", budynok.com, портал Liga.net, "Киев власть", интернет-издание "Комментарии".





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