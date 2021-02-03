У онлайн-казино «Космолот» новый сайт

Популярное в Украине онлайн казино "Космолот" сообщило, что теперь у них новый официальный сайт, на котором работают те же правила, что и раньше.

У "Космолота" новый сайт

Играть в онлайн-игры могут лица старше 18 лет, а для старта необходимо пройти регистрацию и верификацию через платежную систему. Этот процесс нужен для того, чтобы защитить пользователей от возможного мошенничества. Регистрация занимает не более 10 секунд.

Каждый новичок получает возможность поиграть в демо-версию, чтобы разобраться в правилах игры, а также получает всевозможные бонусы и бесплатные спины. Минимальная сумма для пополнения счета и начала игры — 50 гривен. Для того, чтобы сориентироваться в мире онлайн-игр, на сайте создали разделы с правилами и обзорами казино.

Для более продвинутых пользователей тоже есть свои "фишки" в виде увеличения суммы выигрыша и возможности принимать участие в турнирах с большим призовым фондом. Также здесь представлено много акций, скидок и призов от производителей софта.

На сайте действует партнерская программа, согласно которой пользователи получают призы и бонусы за каждого приглашенного и зарегистрировавшегося участника.

Cosmolot — официальный сайт одноименной государственной лотереи, розыгрыши которой проводятся в Украине. Портал создан в 2018 году для удобства и комфорта азартных игроков, чтобы любимые развлечения стали доступными в любое время и играть можно было не выходя из дома. Доступ к играм есть как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

В онлайн-казино представлены самые популярные игры ведущих провайдеров: Hot Honey 22, Beach Party Hot, 100 Super Hot, 5 Dazzling Hot, Magic Hot 4 Deluxe, Red Hot Devil и другие. Всего на сайте более 1400 различных игровых автоматов, в которые можно играть онлайн.

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