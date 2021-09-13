Удар по АЗС GLUSCO: действительно ли бизнес, связанный с Медведчуком, становится убыточным

BTC/USD
44379.50
ETH/USD
3188.54
LTC/USD
172.38
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Сеть автозаправочных комплексов GLUSCO, которую связывают с политиком Виктором Медведчуком, приняла решение сдать в аренду несколько АЗК, чтобы покрыть операционные расходы. Об этом писали украинские медиа.
АЗС Glusco - фото из открытых источников
Очевидцы же сообщают, что на месте GLUSCO появляются другие заправки, в частности WOG. Известно, что в марте GLUSCO в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива. По информации СБУ, в GLUSCO организовали схему по незаконному вывозу из Украины нефтепродуктов, скрывая настоящие объемы импорта.
АЗС WOG на месте GLUSCO под Киевом
Что происходит вокруг сети АЗС? Действительно ли сеть становится убыточной? Почему арест не распространился на право пользования? Чтобы разобраться с этими вопросами, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук поясняет:
По словам эксперта, чтобы сохранить персонал и сеть от ЧП, руководство сети было вынуждено передать в аренду какое-то количество АЗС, чтобы покрыть текущие расходы.
Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь предполагает, что бренд GLUSCO, скорее всего, прекратит свою деятельность на территории Украины.
Денис Бондарь акцентирует, что арест по делу был наложен исключительно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и имущественные комплексы. Как следствие – сдача имущества, которое им принадлежит, в аренду никоим образом не нарушает решение суда об аресте, поясняет эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости