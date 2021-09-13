Удар по АЗС GLUSCO: действительно ли бизнес, связанный с Медведчуком, становится убыточным

Сеть автозаправочных комплексов GLUSCO, которую связывают с политиком Виктором Медведчуком, приняла решение сдать в аренду несколько АЗК, чтобы покрыть операционные расходы. Об этом писали украинские медиа.

АЗС Glusco - фото из открытых источников

Очевидцы же сообщают, что на месте GLUSCO появляются другие заправки, в частности WOG. Известно, что в марте GLUSCO в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива. По информации СБУ, в GLUSCO организовали схему по незаконному вывозу из Украины нефтепродуктов, скрывая настоящие объемы импорта.





АЗС WOG на месте GLUSCO под Киевом

Что происходит вокруг сети АЗС? Действительно ли сеть становится убыточной? Почему арест не распространился на право пользования? Чтобы разобраться с этими вопросами, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Решения властей Украины де-юре нанесли ущерб не Медведчуку, а иностранному инвестору

Гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук поясняет:

"Что касается сети Glusco, то действительно, сеть, на которую наложен запрет продажи бензина и ДТ, становится по определению убыточной. Ведь никто не отменял все необходимые платежи на её содержание (включая зарплаты персонала). Судебного же решения об отчуждении имущества, как мне известно, нет и не было. Были лишь абсурдные обвинения в продаже контрафакта и топлива низкого качества. Оставим это на совести тех, кто придумал столь абсурдную мотивировку".

По словам эксперта, чтобы сохранить персонал и сеть от ЧП, руководство сети было вынуждено передать в аренду какое-то количество АЗС, чтобы покрыть текущие расходы.

"Это вынужденная мера для сохранения обученного персонала и материальной базы, – поясняет Леонид Косянчук. – Ведь наступит время, когда с правовой вседозволенностью по отношению к сети будет покончено. По сути, решения властей Украины де-юре нанесли ущерб не Медведчуку, а иностранному инвестору. Так что я не исключаю, что Европейский арбитраж рано или поздно обяжет Украину возместить нанесенный ущерб. Таким образом, как это уже было не раз, за все политические "реверансы" заплатят наши налогоплательщики".

Стоит ожидать продолжительного досудебного следствия, а также ещё более долгих судебных рассмотрений

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь предполагает, что бренд GLUSCO, скорее всего, прекратит свою деятельность на территории Украины.

"Так как основной деятельности сети являлась продажа топлива, то блокировка этого направления на протяжении долгого срока определённо ведёт к банкротству. С конца мая Азербайджанская компания Socar стала новым поставщиком ресурса "Роснефти", а активы GLUSCO выставлены на продажу, – напоминает эксперт. – Также стоит ожидать продолжительного досудебного следствия, а также ещё более долгих судебных рассмотрений по этому делу".

Денис Бондарь акцентирует, что арест по делу был наложен исключительно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и имущественные комплексы. Как следствие – сдача имущества, которое им принадлежит, в аренду никоим образом не нарушает решение суда об аресте, поясняет эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва, вызванного решением властей.

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