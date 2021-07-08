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Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Национальные Каберне и Шардоне от SHABO получили по 95 баллов

сегодня, 18:31
Автор:

Станислав Молчанов

Украинские вина впервые в истории получили сразу две золотые медали на влиятельном дегустационном конкурсе мира Decanter World Wine Awards 2021. Национальные Каберне и Шардоне от SHABO получили по 95 баллов, таким образом навсегда внесли Украину в золотые призеры мирового масштаба Лондонского Decanter.

Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Вина SHABO впервые завоевали золото Decanter 2021. Фото: пресс-служба компании

170 винных мировых экспертов, почти две недели слепых дегустаций, 18 000 вин из 56 стран мира – самый большой конкурс мира Decanter World Wine Awards 2021 в Лондоне. По словам организаторов, в этом году они получили наибольшее количество образцов вин. Судьи знали только регион, стиль и ценовую категорию вина. И не имели никакой информации о производителе и бренде. Затем они сравнивали отзывы о вине и выносили вердикт по наградах. Чтобы получить золото, "конкурсанты" проходили дегустацию повторно.

Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей - фото 2

Украину на дегустационном конкурсе в Лондоне представляли четыре винодельческие компании. Сразу 29 медалями национальные виноделы пополнили копилку наград "Бренда украинского вина". Рекордом в этом году стала еще одна победа Украины – два национальных вина от SHABO получили золотые медали и оценку в 95 из 100 баллов. Это вино Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 и Каберне SHABO Grande Reserve 2017.

Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей - фото 3

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Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей - фото 4

Это первые золотые медали на конкурсе Decanter World Wine Awards, которые получили вина Украины. По словам СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, подобная победа является очередным прорывом отечественного виноделия в мире.

"SHABO заявляет о "Бренде украинского вина" на этом конкурсе уже восьмой раз. Каждый раз мы привозили высокие показатели. Но нынешний результат для нас исторический. Шаг за шагом мы доказывали мировым экспертам, что в Украине не просто существует виноделие, а оно находится на высоком уровне. И это подтверждают оценки мирового сообщества. Получить золото на таком влиятельном дегустационном конкурсе как Decanter World Wine Awards, это очередное подтверждение того, что Великое вино Украины уже есть", — отметил представитель компании.

Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей - фото 5

Более подробно обо всех 16 победителях будут сообщать на социальных страницах SHABO. Большинство наград получили вина коллекции Grande Reserve.


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Источник: SHABO
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