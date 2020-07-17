Украинский супермаркет попал в список лучших в Европе

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Владимир Лавский
Три супермаркета сети "Сильпо" попали в рейтинг Europe’s Finest Store. Об сообщает официальный сайт журнала European Supermarket Magazine (ESM).
Europe’s Finest Store - это рейтинг, в который попадают наиболее инновационные дизайнерские решение решения концепции магазинов на европейском рынке ритейла. В 2020 году ESM выбрал 29 самых ярких магазинов Старого Света, и среди них оказалось трое украинских. Кстати, "Сильпо" уже в четвертый раз попадает в рейтинг, и остается пока единственным магазином из Украины в нем.
Все три супермаркета находятся в Киеве. Стилизированы они под Ван Гога (на фото), нимфу и котов.
Ранее "Комментарии" писали о лучших фильмах XXI века по версии Empire. Победителем стал "Безумный Макс: дорога ярости". В 2015 году на большие экраны вышел пост-апокалиптический боевик "Безумный Макс: Дорога ярости", который собрал в мировом прокате более 370 млн долларов. Фильм получил крайне положительные отзывы у кинокритиков, некоторые из них даже назвали его лучшим фильмом 2015 года. Кинолента закономерно получила множество наград, включая шесть премий "Оскар".
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