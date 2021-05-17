"Укрпочта" приобретет банк - каким он будет (Фото)

Государственное предприятие "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Укрпочта покупает банк - детали и фотографии. Фото: delo.ua

Компания уже сделала первые шаги и объявляет тендер на оценщика, который сможет провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и решить ряд налоговых и юридических вопросов. Ожидаемая стоимость тендера 3500000 гривен.

Пока известно мало информации, однако Игорь Смелянский уточняет некоторые моменты.

Прежде всего банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством. Также в учреждении нет портфеля проблемных активов.

Гендиректор "Укрпочты" отмечает, что процесс приобретения банка может закрыться в течение следующих 5-6 месяцев. Также Игорь Смелянский говорит, что к этой цели почтовая компания идет уже четыре года.

Между тем госпредприятие уже разработало макеты банковских карточек.

Напомним, что ранее "Укрпочта" заявила о еще одной инициативе. Компания объявила тендер на строительство первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра в Киевской области. Компания заявляет, что готова вложить в строительство сортировочного центра под ключ 50 млн долл. (с гарантией и эксплуатацией). Помещение хотят получить на одном из двух условий: инвестиционный договор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты". Подробнее об этом узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что государственное предприятие "Укрпочта" в своем финансовом отчете 2020 года задекларировала 160 000 000 гривен прибыли. Однако уже за первые 3 месяца 2021 национальный оператор почтовой связи понес убытки в размере 128 000 000. Это лишь на 32 миллиона гривен меньше прошлогоднего прибыль компании. Подробности ищите здесь.





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