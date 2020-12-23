kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23468.86

ETH/USD

613.92

LTC/USD

110.02

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Укрпочту оштрафовали за преждевременную выдачу пенсий
commentss НОВОСТИ Все новости

Укрпочту оштрафовали за преждевременную выдачу пенсий

Компания Укрпочта осуществила выплаты пенсий раньше запланированного числа

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Пенсионный фонд Украины оштрафовал Укрпочту на сумму в размере полутора миллионов гривен. Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на личной Facebook-странице.

Укрпочту оштрафовали за преждевременную выдачу пенсий

Компанию Укрпочта оштрафовал Пенсионный фонд. Фото: delo.ua

Организация была оштрафована за то, что она осуществила выплаты ранее запланированной даты. В августе этого года Укрпочта из-за переноса выходных в связи с Днем Независимости в селах Тернопольской области отдала пенсии двадцатого августа. А нужно было осуществить это уже после праздников.

Поэтому было выплачено 638 пенсий на общую сумму 1 476 795,22 гривны.

Укрпочту оштрафовали за преждевременную выдачу пенсий - фото 2

Компания планирует обжаловать штраф в суде. Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский настроен положительно и считает, что обжалование пройдет успешно.

"Однако сохраняем оптимизм, скоро Новый Год, а в сказках добро всегда побеждает зло", — комментирует Смелянский.

Напомним, что треть миллиона украинцев уже подали заявки на получение компенсации от государства. Так, согласно информации ведомства, в мобильном приложении "Дия", которое позволяет подать заявку на получение ранее заявленных восьми тысяч гривен от государства, зарегистрировано более трехсот тысяч обращений.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, которую пенсию хотят получать украинцы. Оказалось, что граждане хотят получать в 3,3 раза больше, чем получают сейчас. Желаемый уровень пенсии для украинцев составляет 11 359 гривен. Опрос был проведен с шестнадцатого по двадцать пятое ноября этого года. В нем приняло участие 1 800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4 процента.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/4126858190677152
Теги:
comments

Обусуждения

Алекс

сегодня, 08:49

А ничего, что я жду посылку с января месяца? И уже , видимо, хер дождусь! Вот за это пора штрафовать...

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ