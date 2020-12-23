Укрпочту оштрафовали за преждевременную выдачу пенсий

Пенсионный фонд Украины оштрафовал Укрпочту на сумму в размере полутора миллионов гривен. Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на личной Facebook-странице.

Компанию Укрпочта оштрафовал Пенсионный фонд. Фото: delo.ua

Организация была оштрафована за то, что она осуществила выплаты ранее запланированной даты. В августе этого года Укрпочта из-за переноса выходных в связи с Днем Независимости в селах Тернопольской области отдала пенсии двадцатого августа. А нужно было осуществить это уже после праздников.

Поэтому было выплачено 638 пенсий на общую сумму 1 476 795,22 гривны.





Компания планирует обжаловать штраф в суде. Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский настроен положительно и считает, что обжалование пройдет успешно.

"Однако сохраняем оптимизм, скоро Новый Год, а в сказках добро всегда побеждает зло", — комментирует Смелянский.

Напомним, что треть миллиона украинцев уже подали заявки на получение компенсации от государства. Так, согласно информации ведомства, в мобильном приложении "Дия", которое позволяет подать заявку на получение ранее заявленных восьми тысяч гривен от государства, зарегистрировано более трехсот тысяч обращений.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, которую пенсию хотят получать украинцы. Оказалось, что граждане хотят получать в 3,3 раза больше, чем получают сейчас. Желаемый уровень пенсии для украинцев составляет 11 359 гривен. Опрос был проведен с шестнадцатого по двадцать пятое ноября этого года. В нем приняло участие 1 800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4 процента.

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