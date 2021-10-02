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"Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram: как купить

В чат-боте появились новые функции

сегодня, 11:15
Автор:

Хмільовська Інна

"Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram: как купить

"Укрзализныця", фото с открытых источников

Компания "Укрзализныця" начала продажу билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе компании и призвали украинский приобщиться к выбору путем голосования.

В чат-боте есть следующие функции:

• продажи и возврата билетов;

• заказ питания;

• расписания движения;

• информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

• онлайн-табло;

• возможность оценить поездку, связавшись со службой "УЗ" в специальной форме.

В Министерстве инфраструктуры в последний день сентября состоялось второе заседание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця".

Среди других вопросов рассмотрели программу обновления парка грузовых вагонов до 2028 года. Ожидаемое финансирование — более 100 млрд грн, ожидаемый эффект для УЗ — строительство и закупка более 30 тыс. полувагонов и около 15 тыс. зерновозов. Ожидаемый эффект для государства Украина — дополнительные рабочие места и 20 млрд грн поступлений в бюджет.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что для локомотивов "Укрзализныци" поставляли некачественное электрооборудованиеДля этого фирмы-прокладки подделывали документы и сертификаты качества. "Укрзализныця" некачественные детали устанавливала на большинство тягового подвижного состава. Участники сделки воровали средства, которые были предназначены для ремонта локомотивов поездов. По данным СБУ, детали поставлялись из-за границы, проводились через посредство коммерческих фирм. Мошенники выдавали детали за свои.



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Источник: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
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