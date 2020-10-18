"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в трех областных центрах

С понедельника, 19 октября, "Укрзализныця" прекращает продажу билетов на поезда, которые курсируют через Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Главная причина такого шага — высокие темпы распространения COVID-19 именно в этих регионах.

Таким образом, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Как отмечают в "Укрзализныце", на данных станциях запрещена лишь посадка пассажиров, высадка будет проводиться в стандартном режиме.

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшний день, более 167 тысяч украинцев болеют коронавирусной инфекцией, еще у более 368 тысяч человек есть подозрения на наличие COVID-19 в организме. Жертвами вируса с начала пандемии стало 5 607 человек, из них 90 — за прошлые сутки. При этом, побороть коронавирус удалось 125 377 украинцам, из них 1 264 человека выздоровели за минувшие сутки.

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