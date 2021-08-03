В Activision Blizzard произошел секс-скандал: почему глава компании ушел с должности

Компания Activision Blizzard , которая является крупнейшей в сфере компьютерных игр, оказалась в центре секс-скандала. После этого глава компании уволился с должности. Об этом сообщает издание The Verge.

Секс-скандал в компании Blizzard Activision. Фото из открытых источников

По информации источника, известного производителя видеоигр обвиняют в сексуальном домогательстве к своим сотрудницам. Отмечается, что речь идет не о единичном случае.

В июле текущего года штат Калифорния подал иск против компании, назвав главной причиной неоднократные жалобы со стороны работниц Activision Blizzard .

После того, как название компании стало фигурировать в крупном скандале с домогательствами, глава Activision Blizzard Джей Аллен Брек заявил о своем уходе с должности. Однако, по его словам, он увольняется, чтобы искать новые возможности.

В компании сообщили, что место Аленна Брека займут бывший руководитель американской компании, занимающейся разработкой и выпуском видеоигр Дженнифер О'Нил и экс-вицепрезидент Xbox Майк Ибарра.

Новые руководители подчеркнули, что хотят сделать все, чтобы Activision Blizzard стала комфортным и безопасным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения.

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