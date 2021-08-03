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В Activision Blizzard произошел секс-скандал: почему глава компании ушел с должности

Джей Аллен Брэк, который возглавлял компанию, назвал причину своего ухода

сегодня, 19:20
Автор:

Денис Подставной

Компания Activision  Blizzard , которая является крупнейшей в сфере компьютерных игр, оказалась в центре секс-скандала. После этого глава компании уволился с должности. Об этом сообщает издание The Verge.

В Activision Blizzard произошел секс-скандал: почему глава компании ушел с должности

Секс-скандал в компании Blizzard Activision. Фото из открытых источников

По информации источника, известного производителя видеоигр обвиняют в сексуальном домогательстве к своим сотрудницам. Отмечается, что речь идет не о единичном случае. 

В июле текущего года штат Калифорния подал иск против компании, назвав главной причиной неоднократные жалобы со стороны работниц Activision  Blizzard 

После того, как название компании стало фигурировать в крупном скандале с домогательствами, глава Activision  Blizzard  Джей Аллен Брек заявил о своем уходе с должности. Однако, по его словам, он увольняется, чтобы искать новые возможности.

В компании сообщили, что место Аленна Брека займут бывший руководитель  американской компании, занимающейся разработкой и выпуском видеоигр Дженнифер О'Нил и экс-вицепрезидент Xbox Майк Ибарра. 

Новые руководители подчеркнули, что хотят сделать все, чтобы Activision Blizzard  стала комфортным и безопасным рабочим местом для женщин и людей любого пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или происхождения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. Девушка рассказала о том, как попала в дом к знаменитости и была изнасилована. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.

Также портал "Комментарии" писал о том, что Меладзе обозвал Полякову "фриком" после секс-скандала с его братом. Валерий заявил, что его брат интеллигентный, скромный и с большим трепетом ​​относится к женщинам. Подробнее в нашем материале



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Источник: https://www.theverge.com/2021/8/3/22607356/blizzard-president-leaving-harassment-protest-brack
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