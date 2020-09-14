В Boeing обнаружили новый дефект: под вопросом - полеты 900 самолетов

Компания Boeing обнародовала информацию о том, что в линейке самолетов 787 Dreamliner есть производственный дефект. Об этом сообщает CNN.

Известно, что дефект нашли в горизонтальном хвостовом стабилизаторе лайнера, в связи с чем 8 воздушных суден, которые уже были в эксплуатации авиакомпаниями, остановили полеты. Всего же в модели 787 Dreamliner нашли три дефекта, опасность которых сейчас изучает Федеральное управление гражданской авиации США. Вероятно, данной проверке подвергнут 900 Dreamliner, которые уже поставили на рынок.

Напомним, в Шанхае на борту грузового самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines произошел масштабный пожар. В результате ЧП всех пассажиров срочно эвакуировали из аэропорта “Пудун”, а все рейсы на время приостановили.

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