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В Boeing обнаружили новый дефект: под вопросом - полеты 900 самолетов

В модели 787 Dreamliner нашли три дефекта, опасность которых сейчас изучает Федеральное управление гражданской авиации США

сегодня, 10:50
Автор:

Елена Волкова

Компания Boeing обнародовала информацию о том, что в линейке самолетов 787 Dreamliner есть производственный дефект. Об этом сообщает CNN.

В Boeing обнаружили новый дефект: под вопросом - полеты 900 самолетов

Известно, что дефект нашли в горизонтальном хвостовом стабилизаторе лайнера, в связи с чем 8 воздушных суден, которые уже были в эксплуатации авиакомпаниями, остановили полеты. Всего же в модели 787 Dreamliner нашли три дефекта, опасность которых сейчас изучает Федеральное управление гражданской авиации США. Вероятно, данной проверке подвергнут 900  Dreamliner, которые уже поставили на рынок.

Напомним, в Шанхае на борту грузового самолета Boeing 777-200F авиакомпании Ethiopian Airlines произошел масштабный пожар. В результате ЧП всех пассажиров срочно эвакуировали из аэропорта “Пудун”, а все рейсы на время приостановили.



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