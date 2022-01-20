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В Новой Зеландии запустили первую в мире винодельческую авиакомпанию: как она будет работать

На борту самолета подадут несколько бесплатных вин

сегодня, 16:48
Автор:

Карина Ожерельева
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В последние несколько лет было много дискуссий по алкоголю во время полетов, некоторые авиакомпании вообще запретили выпивку на борту самолетов. Однако винодельческая компания из Новой Зеландии движется несколько в другом направлении, запустив "первую в мире авиакомпанию винзавода". Об этом сообщает CNN.

В Новой Зеландии запустили первую в мире винодельческую авиакомпанию: как она будет работать

Новозеландцы Роб Кэмерон и Тим Лайтборн, основавшие Invivo в 2008 году - CNN

Invivo начнет маршрут с Северного острова Окленд в Квинстаун на Южном острове позже этого года, а его дебютный рейс будет в течение следующих нескольких месяцев.

Соучредители Тим Лайтборн и Робин Кэмерон зафрахтовали 34-местный самолет Saab шведской конструкции для первого путешествия Invivo Air.

Хотя продолжительность полета составляет около двух часов, все путешествие будет длиться 24 часа, включая посещение производителей Invivo в Центральном Отаго и пребывание в The Hilton Queenstown.

"Очевидно, что на борту подадут несколько бесплатных вин, а также некоторые безалкогольные напитки. Будет доступен ассортимент вин Invivo, и, возможно, мы с Робином представим его гостям в рейсе. Это должно быть очень весело", – говорит Лайтборн.

Лайтборн и Кэмерон решили запустить Invivo Air, чтобы отпраздновать открытие границ Окленда в декабре, а также содействовать развитию внутреннего туризма в Новой Зеландии.

Основатели Invivo Air также хотят поддержать тех, кто работает в гостиничном секторе Окленда, сильно пострадавшего во время 119-дневного карантина.

Половина мест на первом рейсе будет бесплатна, при этом приоритет будет предоставлен персоналу из сферы туризма в Окленде, пострадавшему от карантина, а также жителям, которые не смогли посетить близких людей на юге Новой Зеландии из-за закрытия границы.

Среди акционеров и сотрудников Invivo есть звезда "И просто так..." Сара Джессика Паркер и британский телеведущий Грэм Нортон, а Лайтборн намекает, что в какой-то момент мы можем увидеть одну из звезд на борту самолета Invivo Air.

"И Грэм, и Сара Джессика очень хотят попасть в Новую Зеландию. Так что они потенциально могут быть одними из официальных гостей на рейсе в будущем", – добавляет Лайтборн.

Пассажиры Invivo Air обязаны соблюдать все правила и нормы, в том числе показать действительный сертификат о вакцинации перед посадкой на рейс.

Хотя 50% мест на дебютном рейсе можно будет приобрести, цены еще не определены.

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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/worlds-first-winery-airline-to-launch-in-new-zealand/index.html
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