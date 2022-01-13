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В США украинский проект оштрафован почти на 8 миллионов долларов: в чем причина

Родион Винниченко и Артем Бесшапочный избегали выплаты роялти авторам и издателям, продавая их книги

сегодня, 09:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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В США суд вынес приговор по украинскому проекту Kiss Library и требует выплатить 7,8 млн долларов компенсации. Онлайн-книжный магазин признали виновным в диджитал пиратстве. Судебная тяжба длилась более полутора лет, а истцом к двум украинцам выступили Amazon Publishing и крупнейшие издатели США. О решении суда сообщили на Telegram-канале cynical_publisher , передает портил "Комментарии".

В США украинский проект оштрафован почти на 8 миллионов долларов: в чем причина

Украинский проект Kiss Library оштрафовал суд на 7,8 млн долларов за пиратство. Фото из открытых источников

В суде истцам удалось доказать 52 случая нарушения прав интеллектуальной собственности. Претензии выдвинули, кроме Amazon Publishing, крупнейший издатель мира Penguin Random House и Гильдия авторов США. Согласно решению суда, украинцы Родион Винниченко и Артем Бесшапочный избегали выплаты роялти авторам и издателям.

"Учредители Kiss Library пытались избежать ответственности: меняли доменные имена, пытались уничтожить доказательства своей противозаконной деятельности и избегали сотрудничества со следствием. Проект Kiss Library незаконно копировал, распространял и продавал произведения авторов, чьи интересы представляют истцы. Среди них Серед них Ли Чайлд, Джон Гришем, Сильвия Дей  и многие другие", — говорится в решении суда.
Также известно, что в течение периода судебных заседаний, длившихся почти два года, Kiss Library продолжал свою деятельность, в том числе противоправную. В настоящее время каждый из 52 авторов и издателей должен получить по 150 тысяч долларов выплат от украинцев, однако эксперты такую вероятность считают смалоимоверной.
Напомним, в США очень строго урегулирован законодательный вопрос о пиратстве и нарушении авторских прав.
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Источник: https://society.comments.ua/ru/news/work-and-career/u-ssha-it-kompaniya-proponue-novim-spivrobitnikam-5-tisyach-dolariv-za-zvilnennya-navischo-ce- roblyat-691938.html
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Источник: https://t.me/cynical_publisher/566
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