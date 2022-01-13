В США украинский проект оштрафован почти на 8 миллионов долларов: в чем причина

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Людмила Слободенюк
В США суд вынес приговор по украинскому проекту Kiss Library и требует выплатить 7,8 млн долларов компенсации. Онлайн-книжный магазин признали виновным в диджитал пиратстве. Судебная тяжба длилась более полутора лет, а истцом к двум украинцам выступили Amazon Publishing и крупнейшие издатели США. О решении суда сообщили на Telegram-канале cynical_publisher , передает портил "Комментарии".
Украинский проект Kiss Library оштрафовал суд на 7,8 млн долларов за пиратство. Фото из открытых источников
В суде истцам удалось доказать 52 случая нарушения прав интеллектуальной собственности. Претензии выдвинули, кроме Amazon Publishing, крупнейший издатель мира Penguin Random House и Гильдия авторов США. Согласно решению суда, украинцы Родион Винниченко и Артем Бесшапочный избегали выплаты роялти авторам и издателям.
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