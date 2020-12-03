В Stolitsa Group рассказали, из-за кого не могут завершить сделку о покупке рынка "Столичный"

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Станислав Молчанов
Сделка о приобретении группой компаний Stolitsa Group рынка "Столичный" находилась практически на завершающем этапе, когда продавец, собственник мажоритарной доли Александр Стельмах, неожиданно перестал выполнять обязательства.
Руководитель Stolitsa Group Эдуард Соколовский
Об этом рассказал в интервью руководитель группы компаний Stolitsa Group Эдуард Соколовский.
Он отметил, что ранее Stolitsa Group уже успешно завершила сделку по приобретению у другого собственника миноритарной доли. И не ожидала, что с покупкой мажоритарной могут возникнуть проблемы. Тем более, что ее собственнику уже был уплачен авансовый платеж.
По словам Эдуарда Соколовского, после получения аванса Стельмах неожиданно сменил менеджмент рынка, хотя должен был передать управление Stolitsa Group.
Эдуард Соколовский также отметил, что Stolitsa Group намерена приложить все усилия, чтобы в предусмотренный законом способ защитить свои инвестиции.
В интервью он также подчеркнул, что в планах Stolitsa Group потратить на его развитие инвестиции в размере более 1 млрд грн и превратить в один из ведущих оптовых рынков в мире.
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