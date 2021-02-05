В Украине запустят новые авиарейсы в Европу - куда можно будет улететь

Весной авиакомпания SkyUp планирует запустить новые воздушные маршруты в некоторые страны Европы. Об этом сообщает специализированное издание avianews.com.

С Украины будут курсировать новые авиарейсы в Европу. Фото: hotlong.ru

Скоро из Киева и Львова будут курсировать пять новых маршрутов в Италию и Польшу.

Уже с 29-го марта самолеты дважды в неделю будут отправляться из Киева в Лодзь (Польша). К апрелю количество отлетов увеличится до четырех в неделю.

Компания сообщает, что цены на рейс будут начинаться от 731 гривны в одну сторону.

Также в конце апреля дважды в неделю начнет курсировать рейс Львов-Лодзь, билет на который будет стоить 535 гривен.

В мае в расписании авиаперелетов появится и рейс из Львова в итальянский город Бергамо. Цена билета составит от 840 гривен.

Кроме того, появятся рейсы Киев-Бари (Италия) и Киев-Катовице (Польша). Цены соответственно 1264 гривен и 756 гривен в одну сторону.

Напомним, что Австрия может снизить цены на авиабилеты. Об установлении низкой цены на авиаперелеты власти страны говорили еще в июне прошлого года. Идею предложил один из министров от австрийской правящей партии "Зеленых". Сколько будет стоить билет — читайте в нашем материале.

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