В Запорожье будут собирать автомобили Renault

"Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) заявил о начале производства легковых автомобилей Renault. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



В ЗАЗ сообщили, что перед запуском производства предприятию пришлось модернизировать сборочные линии, чтобы они соответствовали стандартам качества компании "Groupe Renault". Так, на заводе развернута система Alliance Production Way, которая будет проводить контроль качества произведенных автомобилей.

Отметим, автомобили планируют выпускать для украинского рынка.

Ранее "Комментарии" писали, что на дороги Украины пустят так называемые фантомные патрули Национальной полиции – автомобили без опознавательных знаков, которые будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители. Патрульные авто снабдят специальными устройствами, которые позволят фиксировать все нарушения, происходящие рядом с "фантомной" машиной.

"Комментарии" ранее также рассказывали о том, что автопроизводители Hyundai и Kia объявили об отзыве почти 600 тысяч автомобилей с 2013 по 2015 модельных годов, чтобы устранить проблему с утечкой тормозной жидкости в гидравлическом блоке управления антиблокировочной тормозной системы. Впервые о проблеме было сообщено в 2018 году, и автопроизводитель занимался расследованием. Hyundai сообщил, что двигатель может загореться, даже если автомобиль не будет заведен.

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