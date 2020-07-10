Ветераны АТО опровергли заявление нардепа Лубинця о «Семках»

Группа ветеранов АТО пришла в приемную нардепа Дмитрия Лубинца по поводу его выступлений в отношении предприятия, производящего "Семки".



Сообщается, что несколько раз с трибуны Верховной Рады нардеп обвинял предприятие в торговле с неподконтрольными территориями. В сообщении заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности, а заявления депутата возмутили трудовой коллектив, в котором работают и участники боевых действий.

"Сейчас предприятие пытаются захватить рейдеры, которые в начале июня организовали решение районного суда в Сумской области об аресте производственного комплекса ООО "Волана". Апелляционный суд отменил это решение, однако рейдеры ищут новые способы захвата предприятия, - заявили ветераны. - Дело относительно участия сумских прокурора и следователя СБУ в рейдерстве уже рассматривается в ГБР".

Отмечается, что в поддержку решения суда публично выступал Лубинец, который призвал арестовать завод за торговлю с оккупантами, что указывало, по мнению сотрудников завода, на его "личную заинтересованность в захвате предприятия".

Под время встречи с депутатом ветераны АТО предоставили ему доказательства того, что их предприятие не торгует с оккупантом, и они сами проверяют все накладные. Более того, предприятие постоянно оказывает помощь военным и волонтерам, передает средства, продукцию для боевых частей. Ветераны подчеркнули, что никому не позволят вмешиваться в деятельность их предприятия и распространять о нем клеветническую информацию. Отмечается, что дело ООО Волана ведут адвокаты АО "Адвис" Сергей Веснин и Руслан Капран.

Напомним, коллектив "Семок" собирается доказать причастность сумского прокурора к рейдерскому захвату.

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