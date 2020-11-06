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Видеосервис TikTok намерен привлечь 2 млрд долларов инвестиций

Стоимость китайской материнской компании TikTok достигнет 180 млрд долларов

сегодня, 09:47
Автор:

Сергей Медведев

Китайская ByteDance Ltd, являющаяся материнской компанией TikTok, ведет переговоры о привлечении 2 млрд долларов от крупных инвесторов.

Видеосервис TikTok намерен привлечь 2 млрд долларов инвестиций

По данным CB Insights, в ходе последней оценки стоимость компании определили на уровне 140 млрд долларов. Источники предполагают, что условия нового финансирования могут меняться, поскольку окончательного решения стороны еще не достигли. Впрочем, представитель  ByteDance не стал комментировать сумму привлекаемых инвестиций.

ByteDance, который называют самым дорогим стартапом в мире испытывает сложности в связи с тем, что администрация Дональда Трампа запретила TikTok  в США. По мнению чиновников сервис является угрозой национальной безопасности страны.

Сейчас в компании рассматривают варианты продаж доли в таких гигантах как Oracle Corp. и Walmart Inc., хотя переговоры застопорились на время выборов.

Как сообщал портал "Комментарии", Пакистан объявил о снятии запрета на TikTok после заверений китайской компании в том, что она будет подвергать цензуре "непристойный и аморальный" контент. Китайское приложение для обмена видео было запрещено 9 октября в ответ на "ряд жалоб из разных слоев общества на аморальный и непристойный контент", которые оно размещало на своей платформе. По данным веб-сайта Statista, у TikTok около 14 миллионов пользователей в стране.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-05/bytedance-seeks-funds-at-180-billion-value-before-ipo-of-assets?sref=l3J6d079
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