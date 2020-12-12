Владелица StolitsaGrouр Молчанова хочет стать единоличной "хозяйкой" рынка "Столичный" - сотрудники

Сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок). Об этом заявили сотрудники рынка "Столичный", а соответствующее сообщение опубликовано на странице предприятия в Facebook. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват.

ФОТО: Из открытых источников

"Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с "черным" нотариусом Барамия Н. (Киев, Дегтяревская 28 кв.62) изменили участника предприятия ООО "Аргарний маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО "РСХП "Столичный". Итак, в ближайшее время Власть Молчанова готовит рейдерский захват рынка "Столичный", – говорится в заявлении администрации рынка.

Незадолго до этого фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Современные рыночные инновации" и владельца компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. По словам предпринимателей, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Они вместе с супругой были фигурантами целого ряда рейдерских скандалов. К примеру, их публично обвинял бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин.

Как известно, рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации", "Урспецторг", "Укртехника").

Как пытаются захватить рынок

Суды между компаниями, которые связаны с Владой Молчановой, и мажоритарными собственниками рынка "Столичный" продолжаются уже несколько месяцев. Как известно, 8 декабря судья не наложил арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса Нино Барамия переоформила компанию ООО "Аграрный маркетинговый центр", которой принадлежит 78,5% рынка. С помощью этого она якобы сможет рейдерски захватить целый комплекс.

Нино Барамия работает нотариусом с 2010 года. За это время на нее подали несколько десятков исковых заявлений. К примеру, согласно делу №761/19093/15-ц, она открыла наследственное дело по завещанию, хотя уже прошли установленные законом сроки (шесть месяцев после смерти).

Изданию OBOZREVATEL удалось связаться с нотариусом. Она заявила, что "никакого захвата нет", а после сразу же отключила телефон. Также стоит отметить, что сегодня, согласно графику Барамии, у нее выходной.

Влада Молчанова – миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху. Несмотря на это, с 2011 по 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал изданию OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

В результате аудита и смены руководства Александром Стельмахом, за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменшились расходы – со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

"Сейчас Молчанова пытается обанкротить рынок, чтобы затем купить его за копейки. "Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен "Столичный". Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектар земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Влада Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group. – Ред.) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками – да и все", – уверен Долгушевский.

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