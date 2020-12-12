Владелица StolitsaGrouр Молчанова хочет стать единоличной "хозяйкой" рынка "Столичный" - сотрудники

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Станислав Молчанов
Сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок). Об этом заявили сотрудники рынка "Столичный", а соответствующее сообщение опубликовано на странице предприятия в Facebook. Они заявляют, что таким образом Молчанова готовит рейдерский захват.
ФОТО: Из открытых источников
Они вместе с супругой были фигурантами целого ряда рейдерских скандалов. К примеру, их публично обвинял бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин.
Как известно, рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации", "Урспецторг", "Укртехника").
Как пытаются захватить рынок
Суды между компаниями, которые связаны с Владой Молчановой, и мажоритарными собственниками рынка "Столичный" продолжаются уже несколько месяцев. Как известно, 8 декабря судья не наложил арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса Нино Барамия переоформила компанию ООО "Аграрный маркетинговый центр", которой принадлежит 78,5% рынка. С помощью этого она якобы сможет рейдерски захватить целый комплекс.
Нино Барамия работает нотариусом с 2010 года. За это время на нее подали несколько десятков исковых заявлений. К примеру, согласно делу №761/19093/15-ц, она открыла наследственное дело по завещанию, хотя уже прошли установленные законом сроки (шесть месяцев после смерти).
Изданию OBOZREVATEL удалось связаться с нотариусом. Она заявила, что "никакого захвата нет", а после сразу же отключила телефон. Также стоит отметить, что сегодня, согласно графику Барамии, у нее выходной.
Влада Молчанова – миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху. Несмотря на это, с 2011 по 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал изданию OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.
В результате аудита и смены руководства Александром Стельмахом, за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменшились расходы – со 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.
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