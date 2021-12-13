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"Выбор года" 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине

В Украине прошла престижная премия «Выбор года»

сегодня, 16:12
Автор:

Лиля Воробьева
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Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине опубликовал список товаров и услуг №1 в стране, помогающий украинцам сориентироваться в вариантах выбора и покупать у лучших на рынке.

"Выбор года" 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине

В Украине отметили лучших товаропроизводителей (фото из открытых источников)


Победителями международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2021 года стали:

  • Сеть центров лазерной эпиляции и косметологии года – " Лазерхауз"

  • Национальная сеть торговых центров — " Эпицентр"

  • Смеситель года – hansgrohe

  • Сервис и обслуживание года в торговых сетях (супермаркеты/гипермаркеты) – " AШАН"

  • Онлайн кредитование года – Moneyveo

  • Производитель года хлебобулочных изделий – " КИЕВХЛЕБ"

  • Система установки года – GROHE

  • Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

  • Светодиодное освещение года – Videx

  • Небулайзер года – Gamma

  • Тонометр года – Gamma

  • Майонез года – " Королевский вкус"

  • Твердый сыр года – КОМО

  • Телевизор года эконом-класса – KIVI

  • Стиральная машина года – LG Electronics

  • Холодильник года – LG Electronics

  • Жилой комплекс года курортного типа в пригороде Киева – " Уютный Квартал"

  • Мясорубка года Tefal

  • Электрогриль года – Tefal

  • Мультиварка года – Tefal

  • Уборочная техника года – Kärcher

  • Садовая техника года – Kärcher

  • Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа "Синергия"

  • Девелоперская компания года в Киеве – ENSO

  • Жилой комплекс года бизнес-класса в пригороде Киева – Krona Park II

  • Гель-лаки для ногтей и средства для маникюра года – Kodi Professional

  • Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite

  • Диетические добавки года Herbalife Nutrition

  • Программа года для коррекции и понижения массы тела Herbalife Nutrition

  • Сеть магазинов одежды для женщин (отечественное производство) – VOVK

  • Системы безопасности года – AJAX

  • Медицинские перчатки года – MedTouch

  • Назальный спрей года на основе морской воды — " Хьюмер"

  • Венотоник года (в таблетках) – " Детралекс"  

  • Сеть барбершопов года – " ЦирюльникЪ"

  • Косметика для ухода за лицом – Mary Kay

  • Магазин года красоты и здоровья EVA

  • Корм для кошек (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Мяу!"

  • Корм для собак (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Гав!"

  • Интернет-магазин товаров для новорожденных – Pampik

  • Вытяжка года – Pyramida

  • Автобусные туры года – " Аккорд-тур"

  • Маркетплейс модной одежды, обуви и аксессуаров – Lamoda.ua

  • Сеть аптек года – " Аптека АНЦ"

  • Развлекательный центр года для детей – GALAXY Blockbuster Mall

  • Детские подгузники от украинского производителя. Bambik

  • Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей – Rehau

  • Сеть бутиков натуральной косметики – Yves Rocher

  • Шоколад года – Millennium

  • Бумажные изделия года – Selpak

    ”Выбор года” 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине - фото 2
    ”Выбор года” 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине - фото 3
    ”Выбор года” 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине - фото 4

Ольга Рябуха, директор по маркетингу ООО "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ" (Gamma):

-Эта награда – это ориентир для потребителей и доказательство того, что бренд Gamma отвечает требованиям времени, имеет высокое качество и точность, а также искренне заботится о каждом потребителе. Поэтому мы очень благодарны своим потребителям за доверие. Это доказывает наш профессионализм и побуждает нас не останавливаться на достигнутом, вдохновляет усовершенствовать, создавать все больше современных и высокотехнологичных приборов, которые будут незаменимыми помощниками в каждой семье, — заявила она.

Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле сети торговых центров "Эпицентр":

– "Эпицентр" уже 10 лет становится победителем премии "Выбор года". В 2021 году Эпицентр стал лучшим в номинации "Национальная сеть торговых центров". Результат составляет 63.9 баллов. Более 75% опрошенных экспертов и рекламистов считают "Эпицентр" лучшим в номинации. Также подавляющее большинство опрошенных респондентов-потребителей проголосовало за нашу компанию. С этой наградой наша сеть становится ориентиром для покупателей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные товары и услуги, — подытожил Гончаров.

Сергей Одарич, застройщик ЖК "Уютный Квартал":

-Отличия и официальные признания подчеркивают, что стратегия быть лучшим комплексом срабатывает каждый год. Жители ценят эти достижения, гордясь местом своей жизни. В свою очередь, мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть лучше. Мы откровенно гордимся, что имеем статус лучшего Квартала. Говорят, что сначала работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Это удачно объясняет, почему мы принимаем высокие награды. Знаем, за каждой наградой огромный труд невероятной команды, — подчеркнул застройщик.



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