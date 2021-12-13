"Выбор года" 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине опубликовал список товаров и услуг №1 в стране, помогающий украинцам сориентироваться в вариантах выбора и покупать у лучших на рынке.

В Украине отметили лучших товаропроизводителей (фото из открытых источников)





Победителями международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2021 года стали:

Сеть центров лазерной эпиляции и косметологии года – " Лазерхауз"

Национальная сеть торговых центров — " Эпицентр"

Смеситель года – hansgrohe

Сервис и обслуживание года в торговых сетях (супермаркеты/гипермаркеты) – " AШАН"

Онлайн кредитование года – Moneyveo

Производитель года хлебобулочных изделий – " КИЕВХЛЕБ"

Система установки года – GROHE

Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

Светодиодное освещение года – Videx

Небулайзер года – Gamma

Тонометр года – Gamma

Майонез года – " Королевский вкус"

Твердый сыр года – КОМО

Телевизор года эконом-класса – KIVI

Стиральная машина года – LG Electronics

Холодильник года – LG Electronics

Жилой комплекс года курортного типа в пригороде Киева – " Уютный Квартал"

Мясорубка года Tefal

Электрогриль года – Tefal

Мультиварка года – Tefal

Уборочная техника года – Kärcher

Садовая техника года – Kärcher

Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа "Синергия"

Девелоперская компания года в Киеве – ENSO

Жилой комплекс года бизнес-класса в пригороде Киева – Krona Park II

Гель-лаки для ногтей и средства для маникюра года – Kodi Professional

Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite

Диетические добавки года Herbalife Nutrition

Программа года для коррекции и понижения массы тела – Herbalife Nutrition

Сеть магазинов одежды для женщин (отечественное производство) – VOVK

Системы безопасности года – AJAX

Медицинские перчатки года – MedTouch

Назальный спрей года на основе морской воды — " Хьюмер"

Венотоник года (в таблетках) – " Детралекс"

Сеть барбершопов года – " ЦирюльникЪ"

Косметика для ухода за лицом – Mary Kay

Магазин года красоты и здоровья EVA

Корм для кошек (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Мяу!"

Корм для собак (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Гав!"

Интернет-магазин товаров для новорожденных – Pampik

Вытяжка года – Pyramida

Автобусные туры года – " Аккорд-тур"

Маркетплейс модной одежды, обуви и аксессуаров – Lamoda.ua

Сеть аптек года – " Аптека АНЦ"

Развлекательный центр года для детей – GALAXY Blockbuster Mall

Детские подгузники от украинского производителя. Bambik

Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей – Rehau

Сеть бутиков натуральной косметики – Yves Rocher

Шоколад года – Millennium

Бумажные изделия года – Selpak

Ольга Рябуха, директор по маркетингу ООО "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ" (Gamma):

-Эта награда – это ориентир для потребителей и доказательство того, что бренд Gamma отвечает требованиям времени, имеет высокое качество и точность, а также искренне заботится о каждом потребителе. Поэтому мы очень благодарны своим потребителям за доверие. Это доказывает наш профессионализм и побуждает нас не останавливаться на достигнутом, вдохновляет усовершенствовать, создавать все больше современных и высокотехнологичных приборов, которые будут незаменимыми помощниками в каждой семье, — заявила она.

Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле сети торговых центров "Эпицентр":

– "Эпицентр" уже 10 лет становится победителем премии "Выбор года". В 2021 году Эпицентр стал лучшим в номинации "Национальная сеть торговых центров". Результат составляет 63.9 баллов. Более 75% опрошенных экспертов и рекламистов считают "Эпицентр" лучшим в номинации. Также подавляющее большинство опрошенных респондентов-потребителей проголосовало за нашу компанию. С этой наградой наша сеть становится ориентиром для покупателей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные товары и услуги, — подытожил Гончаров.

Сергей Одарич, застройщик ЖК "Уютный Квартал":

-Отличия и официальные признания подчеркивают, что стратегия быть лучшим комплексом срабатывает каждый год. Жители ценят эти достижения, гордясь местом своей жизни. В свою очередь, мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть лучше. Мы откровенно гордимся, что имеем статус лучшего Квартала. Говорят, что сначала работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Это удачно объясняет, почему мы принимаем высокие награды. Знаем, за каждой наградой огромный труд невероятной команды, — подчеркнул застройщик.





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