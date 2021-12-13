"Выбор года" 2021: потребители выбрали товары и услуги №1 в Украине

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Лиля Воробьева
Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине опубликовал список товаров и услуг №1 в стране, помогающий украинцам сориентироваться в вариантах выбора и покупать у лучших на рынке.
В Украине отметили лучших товаропроизводителей (фото из открытых источников)
Победителями международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2021 года стали:
Сеть центров лазерной эпиляции и косметологии года – " Лазерхауз"
Национальная сеть торговых центров — " Эпицентр"
Смеситель года – hansgrohe
Сервис и обслуживание года в торговых сетях (супермаркеты/гипермаркеты) – " AШАН"
Онлайн кредитование года – Moneyveo
Производитель года хлебобулочных изделий – " КИЕВХЛЕБ"
Система установки года – GROHE
Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
Светодиодное освещение года – Videx
Небулайзер года – Gamma
Тонометр года – Gamma
Майонез года – " Королевский вкус"
Твердый сыр года – КОМО
Телевизор года эконом-класса – KIVI
Стиральная машина года – LG Electronics
Холодильник года – LG Electronics
Жилой комплекс года курортного типа в пригороде Киева – " Уютный Квартал"
Мясорубка года Tefal
Электрогриль года – Tefal
Мультиварка года – Tefal
Уборочная техника года – Kärcher
Садовая техника года – Kärcher
Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа "Синергия"
Девелоперская компания года в Киеве – ENSO
Жилой комплекс года бизнес-класса в пригороде Киева – Krona Park II
Гель-лаки для ногтей и средства для маникюра года – Kodi Professional
Школьные рюкзаки и ранцы года – Kite
Диетические добавки года Herbalife Nutrition
Программа года для коррекции и понижения массы тела – Herbalife Nutrition
Сеть магазинов одежды для женщин (отечественное производство) – VOVK
Системы безопасности года – AJAX
Медицинские перчатки года – MedTouch
Назальный спрей года на основе морской воды — " Хьюмер"
Венотоник года (в таблетках) – " Детралекс"
Сеть барбершопов года – " ЦирюльникЪ"
Косметика для ухода за лицом – Mary Kay
Магазин года красоты и здоровья EVA
Корм для кошек (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Мяу!"
Корм для собак (украинское производство в сегменте "стандарт") – " Гав!"
Интернет-магазин товаров для новорожденных – Pampik
Вытяжка года – Pyramida
Автобусные туры года – " Аккорд-тур"
Маркетплейс модной одежды, обуви и аксессуаров – Lamoda.ua
Сеть аптек года – " Аптека АНЦ"
Развлекательный центр года для детей – GALAXY Blockbuster Mall
Детские подгузники от украинского производителя. Bambik
Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей – Rehau
Сеть бутиков натуральной косметики – Yves Rocher
Шоколад года – Millennium
Бумажные изделия года – Selpak
Ольга Рябуха, директор по маркетингу ООО "МЕДХАУЗ СВИС ГМБХ" (Gamma):
-Эта награда – это ориентир для потребителей и доказательство того, что бренд Gamma отвечает требованиям времени, имеет высокое качество и точность, а также искренне заботится о каждом потребителе. Поэтому мы очень благодарны своим потребителям за доверие. Это доказывает наш профессионализм и побуждает нас не останавливаться на достигнутом, вдохновляет усовершенствовать, создавать все больше современных и высокотехнологичных приборов, которые будут незаменимыми помощниками в каждой семье, — заявила она.
Владимир Гончаров, заместитель генерального директора, директор по розничной торговле сети торговых центров "Эпицентр":
– "Эпицентр" уже 10 лет становится победителем премии "Выбор года". В 2021 году Эпицентр стал лучшим в номинации "Национальная сеть торговых центров". Результат составляет 63.9 баллов. Более 75% опрошенных экспертов и рекламистов считают "Эпицентр" лучшим в номинации. Также подавляющее большинство опрошенных респондентов-потребителей проголосовало за нашу компанию. С этой наградой наша сеть становится ориентиром для покупателей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные товары и услуги, — подытожил Гончаров.
Сергей Одарич, застройщик ЖК "Уютный Квартал":
-Отличия и официальные признания подчеркивают, что стратегия быть лучшим комплексом срабатывает каждый год. Жители ценят эти достижения, гордясь местом своей жизни. В свою очередь, мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть лучше. Мы откровенно гордимся, что имеем статус лучшего Квартала. Говорят, что сначала работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Это удачно объясняет, почему мы принимаем высокие награды. Знаем, за каждой наградой огромный труд невероятной команды, — подчеркнул застройщик.
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