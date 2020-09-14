Wizz Air внесла изменения в зимнее расписание: отменено 12 рейсов

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Дмитрий Симоненко
Венгерская
авиакомпания Wizz Air вносит изменения расписание полетов – сокращается количество
рейсов из Украины до марта 2021 года. Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua,
ссылаясь на анализ системы бронирования перевозчика.
Источник: delo.ua
Так, известно,
что отменены десятки рейсов из Украины - 12 авиамаршрутов, до марта
2021 года, часть направлений пока приостановлено до конца октября. Изменениям в
расписании подверглись все аэропорты Украины, где работает авиакомпания.
До конца
марта будет отсутствовать авиасообщение, которое обеспечивали воздушные судна
компании из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт,
из Харькова в Катовице и Будапешт, с Запорожье в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.
До конца
октября еще функционируют рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт, затем они тоже будут
приостановлены до весны 2021.
Упомянутые
рейсы уже недоступны к бронированию, пассажиров об отмене информируют
представители авикомпании.
Еще ранее
Wizz Air отменил до марта 2021 года рейсы из Киева в Ганновер и Лейпциг, из
Львова в Копенгаген, Биллунн и Гамбург, из Запорожья в Вену и Милан и из
Харькова в Таллинн.
В общей сложности, венгерская авиакомпания сократила 20 сообщений из нашей страны в страны Европы.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что МАУ отменяет ряд рейсов за границу.
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