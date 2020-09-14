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Wizz Air внесла изменения в зимнее расписание: отменено 12 рейсов

Упомянутые рейсы уже недоступны к бронированию, пассажиров об отмене информируют представители авикомпании

сегодня, 17:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Венгерская авиакомпания Wizz Air вносит изменения расписание полетов – сокращается количество рейсов из Украины до марта 2021 года. Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua, ссылаясь на анализ системы бронирования перевозчика.

Wizz Air внесла изменения в зимнее расписание: отменено 12 рейсов

Источник: delo.ua

Так, известно, что отменены десятки рейсов из Украины - 12 авиамаршрутов, до марта 2021 года, часть направлений пока приостановлено до конца октября. Изменениям в расписании подверглись все аэропорты Украины, где работает авиакомпания.

До конца марта будет отсутствовать авиасообщение, которое обеспечивали воздушные судна компании из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт, из Харькова в Катовице и Будапешт, с Запорожье в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

До конца октября еще функционируют рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт, затем они тоже будут приостановлены до весны 2021.

Упомянутые рейсы уже недоступны к бронированию, пассажиров об отмене информируют представители авикомпании.

Еще ранее Wizz Air отменил до марта 2021 года рейсы из Киева в Ганновер и Лейпциг, из Львова в Копенгаген, Биллунн и Гамбург, из Запорожья в Вену и Милан и из Харькова в Таллинн.

В общей сложности, венгерская авиакомпания сократила 20 сообщений из нашей страны в страны Европы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что МАУ отменяет ряд рейсов за границу.



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