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Wizz Air ввел новый сбор: какая услуга появится в самолетах

Стали известны условия новой услуги, которую предусмотрел лоукостер Wizz Air

сегодня, 11:32
Автор:

Таисия Ерохина

Лоукостер Wizz Air предложил путешественникам новую услугу: чтобы пассажиры получили места рядом, нужно будет заплатить за это. Об этом сообщают Avianews.

В случае оплаты сбора гарантируется предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым путешественникам. Отметим, что новая услуга "Места рядом" рассчитана только на двух взрослых пассажиров, которые приобретут билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Wizz Air ввел новый сбор: какая услуга появится в самолетах

Стоимость новой услуги составляет 12 евро за перелет в одну сторону, а 24 евро – в обе стороны. При этом, при бронировании перелета туда-обратно, необходимо также оплатить сбор в обе стороны.

Добавим, что оплата такого сбора не предусматривает выбор мест, но гарантирует посадку рядом. Но речь идет не об аварийных рядах или первых рядах рядом со входом в самолет. Номера мест путешественники будут узнавать уже после онлайн-регистрации, то есть максимум за 48 часов до времени вылета.

Напомним, эксперты пояснили, каковы риски инфицирования коронавирусом во время полета на самолете.


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