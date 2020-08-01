Зеленский пообедал с главой табачного монополиста "Тэдис", - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля пообедал с главой компании-монополиста табачного бизнеса в Украине "Тэдис" Борисом Кауфманом, который не заплатил штраф в бюджет в 3,4 млрд гривен, и, вероятно, продвигает на пост главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем блоге на "Цензор".

По его словам, на обед были приглашены глава ОПУ Андрей Ермак, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и "одесских друзей президента".

Юрий Бутусов отмечает, что компания "Тэдис" зашла на украинский табачный рынок при Януковиче при содействии министра доходов Клименко, и с тех пор о ее монопольном положении якобы заботятся СБУ и МВД. В 2019 году компания сгенерировала 60 млрд гривен чистой выручки. При этом АМКУ в ноябре 2019 года обязал "Тэдис" и других участников рынка заплатить в бюджет штраф в 6,5 млрд гривен.

"И вот как только тучи сгустились - Кауфман резко подружился с Владимиром Зеленским, он теперь в ближнем круге. Какие вопросы решает Зеленский для "схемщика", и какое место самого Зеленского в теневой "схеме"?", - спрашивает журналист.

Журналист отмечает, что после наложения штрафа на табачные компании в АМКУ сменилось руководство – на место главы ведомства Юрия Терентьева пришла Ольга Пищанская, якобы сестра близкой знакомой президента.

"Кауфман сейчас очень полезен для "Слуг народа". Говорят, он оказывает поддержку "Слугам", и это может быть связано с выборами", - утверждает Бутусов.

Также он рассказал, что 23 мая глава СБУ Иван Баканов, Борис Кауфман и экс-глава Одесской ОГА времен Кучмы Сергей Гриневецкий провели встречу в Одессе, где обсуждали перспективы сотрудничества: "вполне вероятно, что именно Гриневецкий будет выдвинут Зеленским на пост нового главы Одесской облгосадминистрации".

"А советник Баканова Банчук проявляет большой интерес к судьям, которые занимаются делом "Тэдиса". Этот не изъятый штраф - главная политическая интрига. Для оправдания политической коррупции Зеленский и его окружение говорит, что схему "Тэдиса" хочет забрать под себя Игорь Коломойский, а они ему якобы мешают. Но это же абсурд - ваше дело разломать монополию, а не оправдывать себя тем, что все крадут, так лучше будем красть мы… Курильщики, покупая в киоске и на заправке сигареты, - вы помогаете теневой схеме, которую крышует сам президент Зеленский, думайте, нужен ли вам никотин такой ценой", - отметил Юрий Бутусов.

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