logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.02.2021

BTC/USD

49374.31

ETH/USD

1800.18

LTC/USD

216.39

НБУ 16.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Ахметова и Коломойского объединила перспектива получить сверхприбыли на энергорынке – политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Ахметова и Коломойского объединила перспектива получить сверхприбыли на энергорынке – политолог

Это может спровоцировать повышение тарифов

сегодня, 13:19
Автор:

Станислав Молчанов
Компания "ДТЭК" Рината Ахметова и близкая Игорю Коломойскому "Украинская энергетическая ассоциация" практически одновременно обратились к правительству с требованием запретить импорт в Украину дешевой электроэнергии. Украинские олигархи редко вступают в союзы друг с другом, но в данном случае их объединила перспектива получить сверхприбыли, спровоцировав рост цен, — считает Вадим Карасев.
"Цены на украинском энергорынке стабильно одни из самых высоких в Европе. Во многом это следствие политики нынешнего правительства Шмыгаля. Мы все помним, что ранее он работал топ-менеджером "ДТЭК". Старым тепловым электростанциям Рината Ахметова нужна как можно более высокая цена на энергорынке, иначе они станут просто нерентабельными. Воспользоваться ситуацией решил и Игорь Коломойский, который в период новогодних праздников сумел скупить дешевую электроэнергию НАЭК "Энергоатома" на полгода вперед, и теперь не прочь ее выгодно перепродать. Мешает этим планам только два фактора: импорт дешевой электроэнергии из Беларуси, а также политические риски, которые из-за удорожания энергоресурсов несет президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Сейчас оба олигарха объединились, чтобы эти два препятствия устранить. Успешность этой попытки в ближайшем будущем может серьезно повлиять не только на экономику, на и на политическую ситуацию в Украине", — резюмировал эксперт.

Ахметова и Коломойского объединила перспектива получить сверхприбыли на энергорынке – политолог

Коломойский и Ахметов могли объединиться ради прибыли. Фото из открытых источников


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ