Ахметова и Коломойского объединила перспектива получить сверхприбыли на энергорынке – политолог

Компания "ДТЭК" Рината Ахметова и близкая Игорю Коломойскому "Украинская энергетическая ассоциация" практически одновременно обратились к правительству с требованием запретить импорт в Украину дешевой электроэнергии. Украинские олигархи редко вступают в союзы друг с другом, но в данном случае их объединила перспектива получить сверхприбыли, спровоцировав рост цен, — считает Вадим Карасев.

"Цены на украинском энергорынке стабильно одни из самых высоких в Европе. Во многом это следствие политики нынешнего правительства Шмыгаля. Мы все помним, что ранее он работал топ-менеджером "ДТЭК". Старым тепловым электростанциям Рината Ахметова нужна как можно более высокая цена на энергорынке, иначе они станут просто нерентабельными. Воспользоваться ситуацией решил и Игорь Коломойский, который в период новогодних праздников сумел скупить дешевую электроэнергию НАЭК "Энергоатома" на полгода вперед, и теперь не прочь ее выгодно перепродать. Мешает этим планам только два фактора: импорт дешевой электроэнергии из Беларуси, а также политические риски, которые из-за удорожания энергоресурсов несет президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Сейчас оба олигарха объединились, чтобы эти два препятствия устранить. Успешность этой попытки в ближайшем будущем может серьезно повлиять не только на экономику, на и на политическую ситуацию в Украине", — резюмировал эксперт.

Коломойский и Ахметов могли объединиться ради прибыли. Фото из открытых источников

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