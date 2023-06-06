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Американские журналисты заподозрили представителей Кабмина в коррупции

Подозрение в неблагочестии упало на заместителя министра инфраструктуры

сегодня, 18:12
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Автор:

Константин Куликов

Американские инвесторы утверждают, что украинская компания не выплатила кредиты и часть правительства Киева блокирует попытки вернуть активы на 130 миллионов долларов. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляют в своей публикации журналисты The Wall Street Journal, ведущего делового издания США.

Американские журналисты заподозрили представителей Кабмина в коррупции

Юрий Васьков

"Спор о пропавших зерновых активах столкнул американских инвесторов с украинской компанией и произошел на фоне давних сомнений относительно приверженности Киева борьбе с коррупцией", — в частности заявляют работники американского СМИ.


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Картину сомнений в добродетели украинских чиновников дополняет представитель аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник:

"На фоне соседей-маньяков и озабоченной Европы мы имеем еще и купипродайчиков во власти, которые не могут не крысить, даже под угрозой пожизненного заключения где-то в юрисдикции США. WSJ сообщает, что заместитель руководителя Министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков замешан в крышевании фирм-прокладок, кинувших американских инвесторов на 130 млн.$ Наряду с обвинениями в коррупции в "зерновом коридоре", крышевании российских компаний в портах и участии в схемах с "обилечиванием" моряков, кидок через болт американцев выглядит эстетически совершенным памятником жадности, – пишет Николай Мельник на своей странице в Фейсбук, комментируя материал американских журналистов.

"Юра верит, что война все спишет, но юстиция США думает иначе", — отмечает Николай Мельник.

Тем временем, последствия подрыва Каховской ГЭС добираются до Николаева: подробности.

Германия оштрафовала фанатку Путина.

А в Укргидроэнерго рассказали, будут ли строить новую Каховскую ГЭС:



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