Американские инвесторы утверждают, что украинская компания не выплатила кредиты и часть правительства Киева блокирует попытки вернуть активы на 130 миллионов долларов. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляют в своей публикации журналисты The Wall Street Journal, ведущего делового издания США.

Юрий Васьков

"Спор о пропавших зерновых активах столкнул американских инвесторов с украинской компанией и произошел на фоне давних сомнений относительно приверженности Киева борьбе с коррупцией", — в частности заявляют работники американского СМИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Картину сомнений в добродетели украинских чиновников дополняет представитель аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник:

"На фоне соседей-маньяков и озабоченной Европы мы имеем еще и купипродайчиков во власти, которые не могут не крысить, даже под угрозой пожизненного заключения где-то в юрисдикции США. WSJ сообщает, что заместитель руководителя Министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков замешан в крышевании фирм-прокладок, кинувших американских инвесторов на 130 млн.$ Наряду с обвинениями в коррупции в "зерновом коридоре", крышевании российских компаний в портах и участии в схемах с "обилечиванием" моряков, кидок через болт американцев выглядит эстетически совершенным памятником жадности, – пишет Николай Мельник на своей странице в Фейсбук, комментируя материал американских журналистов.

"Юра верит, что война все спишет, но юстиция США думает иначе", — отмечает Николай Мельник.

Тем временем, последствия подрыва Каховской ГЭС добираются до Николаева: подробности.

Германия оштрафовала фанатку Путина.

А в Укргидроэнерго рассказали, будут ли строить новую Каховскую ГЭС: