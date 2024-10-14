Аналитики назвали шокирующую цифру: сколько миллиардов Украина теряет из-за теневой экономики

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Черновалова Кристина
Теневая экономика в Украине, по оценкам, может достигать 400-500 миллиардов гривен. Это колоссальные средства, которые могли бы пойти на финансирование армии и бюджетных программ, но в новом законе о налогах о борьбе с теневым бизнесом речь не идет. Такое заявление сделала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, во время брифинга в Медиацентре Украины.
Анна Деревянко
Деревянко подчеркнула, что легальный бизнес поддерживает повышение налогов для того, чтобы обеспечить стабильное финансирование государственных нужд, однако возникает вопрос: почему нелегальный сектор остается без внимания? Новые налоговые законы не предлагают никаких шагов по сокращению теневого рынка, что значительно влияет на поступления в государственный бюджет.
По ее словам, без реальных действий по теневой экономике все попытки увеличить налоговые поступления могут оказаться недостаточными. В условиях, когда Украине нужны значительные финансовые ресурсы для обороны и развития, решение вопроса теневого бизнеса должно быть одним из приоритетов государственной политики.
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