Аналитики назвали шокирующую цифру: сколько миллиардов Украина теряет из-за теневой экономики

Теневая экономика в Украине, по оценкам, может достигать 400-500 миллиардов гривен. Это колоссальные средства, которые могли бы пойти на финансирование армии и бюджетных программ, но в новом законе о налогах о борьбе с теневым бизнесом речь не идет. Такое заявление сделала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, во время брифинга в Медиацентре Украины.

Анна Деревянко

Деревянко подчеркнула, что легальный бизнес поддерживает повышение налогов для того, чтобы обеспечить стабильное финансирование государственных нужд, однако возникает вопрос: почему нелегальный сектор остается без внимания? Новые налоговые законы не предлагают никаких шагов по сокращению теневого рынка, что значительно влияет на поступления в государственный бюджет.

"Честный бизнес понимает, что армию нужно финансировать и что нужно иметь деньги в государственном бюджете. Единственное, что не понимает бизнес, это то, почему только добросовестный бизнес должен платить деньги. Добросовестный бизнес вообще удивляется, почему с тенью не работают, почему туда не идут для того, чтобы сгенерировать дополнительные поступления в государственный бюджет. То, что мы увидели в законопроекте и в законе, на самом деле ничего нет относительно борьбы с "тенью". Ничего там нет для того, чтобы вообще закрыть разные дыры, приводящие к потерям в государственном бюджете", – отметила она.

По ее словам, без реальных действий по теневой экономике все попытки увеличить налоговые поступления могут оказаться недостаточными. В условиях, когда Украине нужны значительные финансовые ресурсы для обороны и развития, решение вопроса теневого бизнеса должно быть одним из приоритетов государственной политики.