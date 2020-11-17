Архивное фото: какими были зарплаты 100 лет назад

С научной точки зрения 100 лет – это сущие пустяки, но если посмотреть, какую заработную плату получали люди в то время, может показаться, что прошла уже целая вечность. Так, на просторах интернета появился архивный снимок простого рабочего на Енакиевском заводе. И, что тут таить, цифры кажутся просто смешными, посмотрев на которые, вы сами в этом убедитесь.

Какими были зарплаты 100 лет назад. Фото: unsplash

Заработная плата рабочего Енакиевского завода больше 100 лет назад – в марте 1912 года – составляла 18 рублей 35 копеек.





При этом на руки работник получал всего 95 копеек. Об этом нам говорит архивное расчетной книжки одного из рядовых рабочих.

В частности, с человека взимался "долг в лавку" в размере 13 рублей, а также штраф – 1 рубль.

Еще 1 рубль 45 копеек шли на церковь, а прочие вычеты составляли 1 рубля 95 копеек. И оставалось только 95 копеек, которые работник законно получал на руки.

Также издание "Комментарии" расскажет, американские исследователи решили выяснить, какая точная сумма нужна человеку для полного счастья. Для этого эксперимента они опросили почти два миллиона человек из 164 разных стран. Они обращали особое внимание на ежемесячные доходы, количество сделанных покупок за месяц и экономическую ситуацию в каждом отдельном государстве.









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